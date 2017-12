Tunisie: Oukalet Zikri - De l'âge d'or au déclin

Nous franchissons le seuil de l'oukala pour emprunter un étroit couloir, puis des escaliers ardus qui nous mènent à l'étage. Dans cette bâtisse vieille et désuète qui semble même menacer ruine, une poignée de maîtres-artisans tiennent encore le coup, tâchant tant bien que mal à faire perdurer un métier devenu fantôme.

Dans de minuscules échoppes, utilisées en tant qu'ateliers, les artisans se comptaient par centaines. «Cette oukala comptait plus d'un millier d'artisans actifs. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée», indique M. Zouhair Bejaoui, maître-artisan.

Dans le patio, M. Ridha Barkaoui nous accueille, vêtu de son tablier, les mains noircies, le regard accablé. «Je crois que je vais tout arrêter. Je n'en peux plus. Les industriels ne nous laissent plus le choix. Regardez ma caisse ! Elle ne compte que quelques centaines de millimes. Il n'y a plus rien à faire. Mon patron me paye entre 60 et 70 dinars par semaine sans pour autant qu'il y ait un rendement. Il le fait à titre gracieux.

Mais jusqu'à quand ?», s'interroge-t-il, les yeux larmoyants. En effet, la plupart des commerçants optent de plus en plus pour l'orfèvrerie industrielle, délaissant ainsi le savoir-faire ancestral et ses derniers maîtres chevronnés. Un choix qui revient, selon M. Bejaoui, à la différence notable entre un bijou fait à la main et un bijou industriel. «Un bijou artisanal pèse beaucoup plus qu'un bijou conçu par machine. D'autant plus que la main-d'œuvre coûte nettement plus. D'un autre côté, et vu la cherté de l'or et la baisse du pouvoir d'achat, les commerçants ont tendance à opter pour des modèles vendables car légers, et donc moins coûteux que les modèles artisanaux. Du coup, la main-d'œuvre se trouve alors écartée, ce qui justifie sa raréfaction», explique-t-il.

Le cercle vicieux

Ismaïl Ben Hamada est artisan depuis près de 25 ans. Pour lui le problème est multiple. En effet, pour s'approvisionner en or, l'artisan doit payer le quota mensuel, lequel est fixé à 100 grammes d'or ; soit dix mille dinars par mois. Exiger une telle somme à des artisans qui peinent à arrondir les fins des mois relève de l'impossible. D'autant plus que les ventes des produits conçus d'une manière artisanale sont loin d'être évidentes, en raison de la valeur de ces pièces et de leurs poids. Un cercle vicieux qui met les artisans entre l'enclume et le marteau : comment pourraient-ils payer le prix du quota mensuel alors qu'ils peinent à gagner leur vie ? Comment convaincre les commerçants de payer plus cher une main-d'œuvre alors qu'ils peuvent gagner plus en optant pour l'orfèvrerie industrielle ?

Pis encore : comment vendre des pièces fabriquées à la main, et donc plus valeureuses et plus chères, à une clientèle dont le pouvoir d'achat ne cesse de chuter ? «Il est grand temps d'équilibrer la balance et d'instaurer des lois en vue de sauver le métier», indique Ismaïl, dans l'espoir de voir des jours meilleurs et de pouvoir résister tout comme les rares artisans qui continuent d'animer l'oukala. A l'étage, seules deux boutiques sont restées ouvertes malgré la crise, celle d'un polisseur s'appliquant à la tâche et celle de Zouhair Bejaoui. Les autres ateliers sont fermés, cadenassés même, trahissant le désespoir de tant d'artisans qui ont quitté le lieu à jamais. «Parmi les maîtres-artisans chevronnés, deux ont adhéré à l'équipe des agents de propreté, rompant ainsi avec leur passion et leur identité professionnelle. Et l'on continue à côtoyer des confrères devenus serveurs dans les cafés et les restos de la Médina», fait remarquer l'un des joailliers, triste.

En quittant ce lieu où l'orfèvrerie artisanale a connu son âge d'or, l'on peut se demander quel sera le devenir des rares maîtres-artisans qui sont, d'ailleurs, à deux doigts de lâcher prise...