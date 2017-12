Tunisie: Ça devient sérieux et exigeant !

Maintenant, on change de registre et de cap : le dernier sprint vers le titre commence.

Des matches à élimination directe, donc des matches de coupe nous attendent avec un équilibre des forces qui va régner. Quatre matches, quatre chocs surtout les deux affiches ESR-GSP et Libolo-Inter club.

L'ESR passera-t-elle la grande vitesse ?

Malgré un effectif pléthorique, l'ESR n'avait pas évolué sur sa valeur au premier tour. Ce n'était pas le meilleur de ce qu'il peut donner, c'est même non convaincant contre l'ASSalé et cette défaite très utile à notre avis qui doit pousser Adel Tlatli et ses joueurs à revoir leurs stratégies de jeu et éviter la distraction. La qualité des joueurs radésiens est tellement grande et supérieure à celle des adversaires, que les joueurs ont pris les choses à la légère. Contre l'ASSalé, l'effectif a été tourné, mais il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond surtout en attaque. Aujourd'hui, H'didane et El Mabrouk sont appelés plus que jamais à retrouver leurs «stats» et à peser lourd dans le tableau des points marqués. Chennoufi, peu disponible, Abassi, sous-exploité malgré son abattage, Mattews, très décisif à la raquette et qui aide beaucoup ses équipiers en fixation et en rebonds, Rezig et Kechrid, duo de la sagesse et du savoir accumulé peuvent permettre à l'ESR de montrer son vrai visage. L'erreur est interdite, et probablement, le fait de jouer en rythme ascendant d'ici la finale sera meilleur que d'atteindre le pic de la forme. Attention aux Algériens, ils sont expérimentés, et confiants avec un abattage sur chaque ballon.

Les ambitions de l'USM

C'est très bien disputé ce premier tour pour les Monastiriens. Zevecic, le nouvel entraîneur, a mis de l'ordre dans l'équipe et en un court laps de temps, a réussi à rendre son équipe plus efficace. L'apport de Kenioua a été certain en ce premier tour, mais l'USM, qui a réussi en défense surtout, a trouvé dans ce duo étranger Evarest et Venales, une solution à tous les problèmes survenus au cours des matches. Cinq victoires, et une qualification en tant que premier du groupe, ça a permis à l'USM de croiser City Oilers en quarts. Théoriquement, le représentant tunisien est avantagé et favori pour gagner, mais attention : ne pas tomber dans la facilité et à sous-estimer l'adversaire, accrocheur et qui n'aura rien à perdre. La pression sera plus du côté de l'USM qui comptera aussi sur les Lahiani, Bhouri, Jaziri et Trabelsi pour mettre de la variation dans ses manœuvres. A noter l'affiche angolaise des quarts qui mettra en lice Libolo (qui a perdu de ses moyens) à Inter club, un match très attrayant. Dans le quatrième match, l'ASSalé, équipe solidaire et astucieuse, jouera contre Ferroviario. Les Marocains regardent certainement plus loin.

Le programme des quarts

Salle de Radès

13h30 : ASSalé-Ferroviario

15h45 : Libolo-Interclub

18h00 : ESR-GSP

20h15 : USM-City Oilers