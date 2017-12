Tunisie: Trois points si précieux pour les Clubistes...

CA : Charfi, Agrebi, Abdi, Opoko, Jaziri, Khelil, Ayadi, Zemzemi (Darragi), Ouedhrefi (Kchok), Khelifa, Khefifi (Chammakhi)

ESS : Balbouli, Negguez, Abderrazak, Kouaté, Bedoui, Ben Amor, Bangoura (Zekri), Trabelsi (Msakni), Lahmer, Amri (Acosta), Chermiti

Pour ceux qui avaient assisté ou suivi les grands classiques CA-ESS des grands joueurs, celui d'hier est une copie médiocre, tellement le jeu était laid et les joueurs manquaient de qualité. Jeu hâché, interventions trop musclées, penalties réclamés à tort et à travers par les Etoilés, un arbitre du match, Maher Hrabi, hésitant et très docile devant les joueurs qui le bousculaient même, et beaucoup de démotivation dans le camp étoilé, ce CA-ESS ne sera jamais mémorisé.

Ce fut une victoire si précieuse pour un CA moyen et sans création et qualité (un Marchand qui a joué en 4-5-1 et qui met déjà son tempérament de conservateur), mais plus engagé et sûrement beaucoup moins mauvais que l'Etoile. Les équipiers de Ayadi montent au classement et quittent la seconde moitié, chose qui leur sera bénéfique pour le moral. Mais côté qualité, les Clubistes s'estiment très heureux de gagner le CSS et surtout hier l'ESS. Beaucoup reste à faire surtout au niveau de l'organisation offensive et la régularité. Ce qui comptait, c'était de remporter un match difficile sur le papier avec deux absences (Dekhili et Ben Yahia).

Objectif atteint en première mi-temps avec le penalty transformé difficilement par Zemzemi. Les joueurs de l'ESS ont longtemps contesté la décision de Maher Hrabi. Pour eux, Trabelsi n'avait pas l'intention de toucher la balle par la main, d'autant que la distance était très réduite. Pour les nouveaux règlements, seul le bras et la main collés au corps empêchent un arbitre de siffler le penalty. Marchand a blindé son milieu par 5 joueurs dont trois pivots classiques, à savoir Khelil, Ayadi (un énorme travail de ce duo pour bloquer Lahmar, Ben Amor et Bangoura) et Oudhrefi : Zemzemi était devant ce trio, récupérateur et passait à droite et au centre en attaque. Les joueurs étoilés, sans âme, ni cœur, n'avaient pas réussi à poser le ballon et jouer leurs triangulations. Les occasions de l'Etoile se sont produites sur des actions individuelles, telles que la balle de Bangoura à droite qu'un défenseur allait dévier dans ses cages (16'), ou cette tentative de Chermiti (44') sur corner, mais son retourné passait à côté.

Rien à signaler

La seconde mi-temps allait être encore plus «médiocre» avec des joueurs fatigués (le marathon des matches était pour beaucoup!), beaucoup de gâchis technique surtout du côté étoilé où les clefs du jeu étaient perdus, et les joueurs cadres étaient sur une autre planète à l'image de Ben Amor et Lahmar. Pis, les joueurs de l'ESS cherchaient à obtenir un penalty coûte que coûte. Trois actions et trois «vetos» de l'arbitre Hrabi : si Chermiti et Abderrazak ont simulé (d'après les imges TV), la déviation de la main par un défenseur clubiste à la 56' reste à bien interpréter (d'après les images, le bras n'était pas ouvert). Du côté de Marchand, il a avancé Abdi et fait rentrer Kchok pour neutraliser les montées de Nagguez.

Le milieu du terrain a été bien présent dans les duels, mais sur le plan offensif, Khélifa et ses équipiers n'ont pas fait grand chose. Boumnijel a joué les cartes M'sakni et Acosta. Rien à faire, sauf ce mouvement collectif des Etoilés à la 80' qui déboucha sur une frappe ratée du Brésilien qui était en bonne position.

Beaucoup de jeu dur, de nervosité sur le terrain, surtout dans le camp étoilé. Ces noms qu'on trouve dans l'équipe et cette mauvaise qualité du jeu et surtout cette démonstration de tous les joueurs qui parassaient sans repères et sans envie de gagner et de réagir. Ce sont 3 points si précieux pour un CA qui a encore à faire franchement le jeu.

ESS -- Entraîneur : Madhoui débarque

Les responsables étoilés ont confirmé hier l'arrivée de Khaïreddine Madhoui, en tant que premier entraîneur de l'équipe, à la place de Ali Boumnijel. L'ex-entraîneur de Sétif entamera le travail dans quelques jours.