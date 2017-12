Tunisie: Misères et déboires

Par ailleurs, les poinçons de titre (750 grammes pour l'or 18 carats et 375 grammes pour l'or 9 carats) et les poinçons de Maître actuellement utilisés se trouvent également dans le collimateur de la chambre syndicale des artisans bijoutiers car ils facilitent, selon eux, la contrefaçon, les fraudes et l'écoulement de bijoux de provenance étrangère et de moindre qualité malgré le contrôle des bureaux de garantie.

Aujourd'hui, les bijoutiers, qui reprochent aux autorités de prendre des mesures relatives au secteur sans les consulter et les associer lors de l'élaboration des projets de loi et des dispositions qui les concernent, jugent qu'il est temps de rendre ses lettres de noblesse à un corps de profession qui a subi de plein fouet les conséquences d'une succession de mauvais choix, et qui, s'ils se poursuivent, risquent de sonner un jour le glas d'un des plus nobles métiers de ce pays.