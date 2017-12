Tunisie: Abdelhay Ben Soltane - «Un programme unifié pour les Centres de promotion»

Il faut donc améliorer «la matière première» afin que le succès n'arrive plus par à-coups et devienne une constante au sein des Centres sectoriels et ceux de promotion.

Jusque-là, c'est plutôt par à-coups, de façon trop irrégulière que l'on parvenait à obtenir un bon produit. Maintenant, chaque catégorie dans chaque division assiste à une amélioration de sa base et de ses formateurs. Et c'est à partir de la masse que l'on obtient un bon produit».

«Deux catégories-clés»

«J'insiste plutôt sur deux catégories-clés: les U19 et U-21. Les grands pays du football peuvent être absents au plus haut niveau chez les U17, mais presque jamais dans les deux suivantes. Par exemple, considérée comme un modèle par toute la planète, l'Allemagne n'est pas souvent présente dans les grandes manifestations chez les U1. Toutefois, elle est régulièrement présente chez les juniors et les olympiques, soit les catégories qui préfigurent l'accès aux seniors. La phase de la post-formation entre alors en considération.

Chez les U17, il faut choisir le groupe trois ans avant l'échéance finale. La première année est réservée à la prospection. Dès la deuxième année, le jeune sélectionné intègre le Centre national de Borj Cedria. Actuellement, du bon travail se fait au sein de la DTN aussi bien pour l'actualisation des diplômes d'entraîneurs qu'en ce qui concerne le programme proposé aux Centres de formation. Bref, je ne peux qu'être optimiste. On doit discuter entre techniciens de ce qui peut nous faire avancer. Ce n'est certes pas le paradis, mais on peut progresser quand bien même le niveau de certains entraîneurs des jeunes devrait être amélioré. Il ne dépend au fond que d'eux-mêmes d'accéder au palier supérieur».