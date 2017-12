Burkina Faso: «Refugees welcome» - L'art et de la culture comme moyen de développement personnel et de tolérance

Selon l'artiste musicien Patrick Kabré l'initiateur, ce projet vise à fournir des connaissances en techniques éducationnelles et artistiques aux réfugiés se trouvant dans les camps de Goudebou et de Mentao.

Il met en œuvre une pédagogie inclusive autour d'ateliers de musique, de fabrication d'instruments de musique, de chants et de danse.

Financé par la section politique de l'ambassade des Etats-Unis à travers le bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d'Etat américain, ledit projet a été lancé en décembre 2017 et durera un an.

L'enjeu étant avant tout, l'appropriation de l'art et de la culture comme moyen de développement personnel et de tolérance.

Dénommé «Silmandé», cet atelier met en place une pédagogie inclusive et favorise l'autonomie dans la découverte de l'apprentissage où chaque réfugié devient acteur.

Entre expérimentation et jeu, plaisir et savoir, Patrick Kabré propose des ateliers musicaux pédagogiques pour éveiller la curiosité, encourager l'observation, stimuler l'imagination et l'expression et ainsi créer des liens entre l'expérience quotidienne des réfugiés et le langage du corps, de la musique et des mots.

David Yang, le 1er conseiller à l'Ambassade des Etats-Unis au Burkina se dit fier de soutenir l'initiative. «Je suis là pour soutenir les artistes et les jeunes réfugiés qui sont dans des situations très précaires et qui ont besoin d'aide», a déclaré M. Yang.

Selon le diplomate américain, c'est une initiative qui fait partie des droits de l'homme et des femmes en termes de droit d'accès à l'art, à la musique et au droit d'expression. Pour lui, les réfugiés en ont besoin pour avoir confiance en eux-mêmes.