Congo-Kinshasa: Encore et encore !

Marche, contremarche, interdiction, heurts et, enfin, villes-mortes. Cet enchainement d'événements sur l'agora politique congolaise relève du déjà vu, du déjà vécu. Le comble de ce remake lassant est que les congolais soient appelés encore et encore à les revivre d'ici la fin de la crise politico-électorale au pays.

Comment cela va arriver? Nul ne le sait. Mais, puisque toute chose a une fin, un des ces quatre matins, l'impasse passera.

Soit ! Entre-temps, les compatriotes de Feu Lumumba, Kimbangu, Kimpa Vita et autres sont contraints d'être acteurs ou simples observateurs des marches et ce qui en est issu. Ce mardi 19 décembre, la scène politique Rd Congolaise est, une fois de plus, face à un décor de ce "théâtre de chez nous" dont, par ailleurs, le pays se passerai volontiers par ces temps de fin d'année. Ce 19 décembre, en effet, le Rassemblement aile Limete, mieux l'Opposition congolaise, compte battre le macadam pour lancer un message fort à l'endroit du pouvoir. Ce message, à tout dire, se résume par trois Non. Non au calendrier électoral publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI- et qui renvoie la tenue des élections de décembre 2017 à décembre 2018.

Non, aussi, aux dispositions de la loi électorale en ses trois points à problème que sont la machine à voter, le seuil de représentativité puis, en définitive, la hausse de la caution pour le dépôt de candidature lors les prochaines joutes électorales. Non, en dernier lieu, à une transition avec le tandem Kabila-Nangaa à la tête respectivement de la présidence de la République Démocratique du Congo et de la centrale électorale. Si, depuis, ces vues sont plus que connues par la classe politique, à l'aube du 31 décembre 2017, à une dizaine de jours, à dire vrai, les opposants sont chauffés au fer rouge par des actes de provocation telle la succession de Bruno Tshibala à Etienne Tshisekedi. D'où, le virage à un radicalisme- jusqu'au-boutiste. Qui, tout compte fait, n'a d'égal que celui qu'affichent les caciques de la mouvance dans la trajectoire tracée. Pas de rejet de la loi électorale. Cap vers les élections de décembre 2018 prescrites par le calendrier électoral.

Aucune transition ne peut être de mise en RDC sans le Président Kabila. Car, déjà, il n'y a pas de transition mais une continuité de la gestion jusqu'à la passation du pouvoir civilisée à la tête du pays. Voilà, en quelques lignes, les positions tranchées du pouvoir et ses crieurs. Au-delà, il y a les forces de l'ordre qui, à chaque manifestation de l'Opposition non-autorisée, avec poigne, font respecter les ordres. Cette fois-ci comme les fois d'antan, les autorités provinciales saisies, comme Kimbuta, ont, pour la plupart, encore et encore rejoué un vieux tour. Pas de marche et la Police ainsi que les autres forces de sécurités sont appelées à veiller au strict respect de ce mot. Ce mardi, ce tableau est de nouveau peint. Aucun des camps ne parait prêt à abdiquer.

Le 31 décembre et après, ce langage des sourds, dangereux, est sensé atteindre son pic. Encore et encore, les congolais se demandent : où allons-nous ? Vraisemblablement vers un duel au couteau entre les partisans du Non à tout contre ceux du Oui à tout. Et ce, jusqu'à ce que, finalement, le peuple tranche par la voie des urnes.