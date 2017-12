Burkina Faso: Les élucubrations de Toégui - Franc CFA ou Franc CEDEAO ?Référendum pour tous...

Elucus pour tous... mais pas d'élucus à tort et à travers. Voilà ce qu'on appelle prendre quelqu'un au mot. Macron a dit ici à Ouaga : « Vous voulez quitter le franc CFA ? Quittez-le ! » Et comme pour nous faire bien comprendre la voix de la France, Christine Lagarde, patronne du FMI, ancienne ministre des Finances de la République Française a renchéri : « Vous voulez quitter la zone Euro, faites donc, et plus vite que ça ! ». Ce disant, les deux voix françaises ont apporté de l'eau au moulin des nègres qui sont persuadés qu'elle est vraiment finie la politique africaine de la France. Je ne suis pas de ceux qui pensent de la sorte. Bien au contraire je crois que cette politique africaine va aller crescendo et que les propos de Emmanuel Macron et de Christine Lagarde c'est du blaguer tuer. Des faits qui me confortent dans mon opinion ? Les bisous bisous et accolades dont Macron a gratifiés Roch et les autres présidents membres du G5 Sahel tout récemment à Paris. Depuis quand cette familiarité ? De la pure Chiraquerie. Il n'a point fait de bisous bisous à Trump lorsque que celui-ci était à Paris. Pour sûr, il n'en ferait pas à Poutine.

Un autre signe qui démontre que Macron prend Roch pour son « bon petit »... Lors de son voyage chez nous, il n'a pas daigné passer la nuit dans la chambre que nous lui avions réservée préférant dormir chez lui, à l'ambassade de France. De quoi avait-il peur avec ses multiples gorilles de l'opération B arkane reconnaissables par leur costume-cravate pimpant et à leur mine serrée ? Aurait-il fait cela au roi d'Arabie ?

Ainsi donc, prenant le président Français au mot, les chefs d'Etat membres de la CEDEAO ont décidé de la création d'une monnaie unique Franc CEDEAO en 2020. Notre président nous a annoncé la nouvelle dès son retour d'Abuja il y a 2 ou 3 jours après la dernière rencontre au sommet de l'organisation ouest-africaine. J'ai bien entendu ce que notre président nous a annoncé, mais vous voulez que je vous dise ? C'est une décision pour rien. Oui, cette monnaie soi-disant Franc CEDEAO en 2020, c'est du pipeau. On n'en verra ni la tête ni la queue, foi de Toégui. D'ailleurs et avant toute chose je voudrais savoir si cette monnaie CEDEAO c'est avec ou sans le Nigéria. Je pose la question parce que si c'est avec le Nigéria et ses 200 millions d'habitants, le Nigéria avec son nord et son sud, ce sera sans moi. Non, je ne suis pas partant avec le Naira du Nigéria. Ensuite il faudra qu'on éclaire davantage ma lanterne.

Qu'est-ce qu'on entend par « créer une monnaie CEDEAO ». Ou par « fabriquer une monnaie CEDEAO » ? Je ne sais pas comment ça fonctionne pour le Naira nigérian, le Cedi ghanéen et le Franc guinéen, mais en ce qui concerne le Franc CEDEAO à venir, à mon entendement nous devrons couper tout lien avec la France, la France et l'Europe. Oui nous devrons couper totalement les liens avec nos anciens tuteurs pour la fabrication de notre monnaie CFA. En un mot, nous ne devons plus faire appel à la France ni à tout autre pays d'Europe pour fabriquer notre monnaie. Il serait en effet aberrant et inacceptable que nous quittions la France pour recourir à la Chine ou à l'Inde. Ou pour recourir à l'une des Corée. Ou au Brésil. Sinon ce serait comme si nous quittions Charybde pour nous réfugier en Scylla.

Les Mochichis diront alors que nous avons quitté le KK pour nous réfugier dans l'anus. Par conséquent, pour sauvegarder notre honneur et préserver notre économie, nous devrons fabriquer nous-mêmes nos billets de banque et nos pièces de monnaie sans intermédiaire aucun. Ce ne doit pas être la mer à boire. Il suffit seulement d'avoir les machines qu'il faut. Des machines pour fabriquer des billets de banque et des machines pour fabriquer des pièces de monnaie. S'il n'y a pas de machine à fabriquer ? Et alors ? Il suffit de fabriquer la machine à fabriquer un point c'est tout. Vous me suivez ? Une machine pour fabriquer les billets, une machine pour fabriquer les pièces.

A n'en pas douter, vous savez que les billets de banque sont fabriqués en utilisant du papier. Ce que vous savez moins c'est que le papier pour billet de banque n'est pas disponible chez le premier boutiquier du quartier. Ce papier, il faut donc le fabriquer. La fabrication du papier se fait à l'aide de matières végétales c'est-à-dire les feuilles fraîches des arbres. Qu'est-ce qu'on fait ? On récolte les feuilles vertes des arbres, on les pile pour en faire des pâtes et on transforme les pâtes en papier. Tout simplement.

Pour les pièces de monnaie, les pièces de 500, de 100, de 50 ainsi de suite, personne n'ignore qu'on les obtient à partir de métal. Et il y a du métal partout dans tous les pays de la CEDEAO. Il n'y a qu'à creuser des trous, d'extraire du sable, d'en faire du métal et du métal on fait des pièces de monnaie. Bien entendu il faudra du feu mais le feu c'est ce qui manque le moins. Bien entendu encore il faut des machines à fabriquer comme pour les billets. Si comme pour les billets il n'y a pas de machine à fabriquer alors il faut fabriquer des machines à fabriquer.

Emile Paré a parlé. Mardi passé exactement. 6 pleines pages. Des pages larges et longues.

Héhi, mon frère... Tu as parlé deh ! Ce que tu as dit, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça, j'en sais rien. Mais tu as dit des choses gros gros. Des choses gros comme ça. Des choses que tu ne devrais dire qu'en Bureau exécutif national du parti. Sabaraba ! Tu sais, nos esclaves, ces terroristes venus du Gambaga, ils disent beaucoup d'inepties en guise de règle de conduite. Mais ils disent aussi des paroles bien sages. C'est le cas par exemple lorsqu'ils disent que tout le monde connaît le nom de la mamy mais on l'appelle Yaaba. Yaaba c'est la mère de la maman.