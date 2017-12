Congo-Kinshasa: Fin du mandat de Kabila - Un an que dure la forfaiture

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des membres du Rassemblement/Limete lors de l’ouverture du conclave à Kinshasa

analyse

Un an. Cela fait exactement un an que Joseph Kabila règne en toute illégalité sur la République démocratique du Congo. Ce qui était censé être son second et dernier mandat a en effet expiré le 19 décembre 2016 sans que le locataire du palais de la Nation soit capable d'organiser une élection pour se trouver un successeur. Il aura donc fallu que la Cour suprême déploie des trésors d'artifices juridiques pour permettre au hors-la-loi de continuer à gouverner en se donnant l'illusion d'une certaine légalité. Et il n'est pas près d'en sortir. Depuis tout ce temps en effet, Petit Kabila s'est attelé à détricoter maille après maille l'accord de la St-Sylvestre qui avait été patiemment tissé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cenco, avant de remplacer lui-même les prélats, devenant ainsi juge et partie dans cette interminable crise congolaise.

Pendant ce temps également, Etienne Tshisekedi, dont le corps n'a toujours pas été rapatrié, s'est éteint à Bruxelles. Parti trop tôt, le vieux chef de l'opposition a laissé des partisans et alliés orphelins et désemparés, autant de proies vulnérables au « diviser pour régner ». En première ligne, l'UDPS, très affectée par la disparition de son leader historique, est en proie à des dissensions internes avec l'apparition d'une nouvelle frange, celle des opposants conviviaux qui ont vite fait de monter à la soupe, prétendant même avoir le droit avec elle.

12 mois après ce saut dans l'illégalité qui pouvait aussi s'avérer un bond dans l'inconnu, la CENI a certes fini par proposer un calendrier électoral qui fixe les élections générales au 23 décembre 2018, prolongeant ainsi le bonus de Kabila d'une année supplémentaire. Mais bien malin qui pourra dire à la date d'aujourd'hui si cette échéance sera enfin respectée et dans quelles conditions de transparence ces nombreux scrutins seront organisés.

Aussi, pour commémorer la forfaiture du 19 décembre 2016, le Rassemblement de l'opposition a appelé ses partisans à manifester ce mardi pour réclamer encore et toujours le départ de « Mobutu Light » (Jeune Afrique dixit) et l'application intégrale de l'accord de la St-Sylvestre ; un mouvement dont on se demandait encore hier s'il aurait bien lieu dans un pays où le chef est si soucieux de sa propre quiétude qu'il trouve toujours le moyen d'interdire ce genre de rassemblement d'opposants sous prétexte de possibles troubles à l'ordre public.