Niger: Le pays obtient la levée des saisies sur trois de ses immeubles par Africard

Les avocats de la société Africard affichent eux leur sérénité, malgré cette défaite judiciaire. Ils comptent toujours sur d'autres saisies, notamment celle d'une résidence à Manhattan. Et celle des avoirs du Niger sur les comptes du groupe nucléaire Areva. Sur ces saisies, les juges américains et français ne se sont pas encore prononcés, donc chacun des camps peut encore espérer sortir vainqueur.

Jeudi dernier, un juge français a fait annuler la saisie de trois immeubles, en banlieue parisienne et à Paris, considérant que ces biens étaient à usage diplomatique et donc protégés. Niamey remporte donc une nouvelle manche.

Pour obtenir ses indemnités de dédommagements, Africard a tenté d'effectuer plus d'une dizaine de saisies de biens appartenant au Niger. Certaines ont été infructueuses et les autres contestées par Niamey devant la justice, qui vient de répondre partiellement.

