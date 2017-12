Congo-Kinshasa: Le CENI maintient le cap d'élections en 2018

À un an de la nouvelle date fixée pour les élections en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale annonce la fin des opérations d'enrôlement des électeurs

Plus de 45 millions de Congolais se seraient faits enregistrer. Cette liste va maintenant être nettoyée et publiée dans une version définitive. Parallèlement, on attend la promulgation de la nouvelle loi électorale par le président Joseph Kabila. Cette promulgation attendue depuis vendredi dernier se trouve repoussée à cause des longs débats engendrés par la loi au niveau de l'Assemblée.

La Ceni veut des économies

"Les préparatifs évoluent plutot bien", juge aujourd'hui Corneille Nangaa, le président de la CENI. "Nous avons publié le calendrier le 5 décembre dernier. Une feuille de route est connue et il faut maintenant tenir le cap pour les élections le 23 décembre 2018", insiste-t-il. "L'inscription des électeurs est en train de passer derrière nous, avec donc 45 millions d'inscrits. Fin janvier, nous ésperons ne plus parler d'enrollement sur le terrain. Nous avons aussi annoncé le budget réajusté des opérations, avec des économies importantes dégagées, du fait des ajustements. Nous avançons donc bien".

Sur le vote à la machine, le président de la CENI y voit un avantage. "Les électeurs auront un bulletin vierge, et choisiront sur la machine leur candidat, ce qui imprimera un seul bulletin avec la photo de ce candidat et nous permettra des économies", explique-t-il. Après des aménagements dans le budget électoral et compte tenu des opérations qu'il reste à mener, la CENI prévoit que les scrutins vont coûter un peu plus de 435 millions de dollars. Un plan de décaissement de cet argent doit être décidé dans les prochains mois. Et le pre´sident de la Ceni d'assurer que le secret du vote sera bien garanti. Quand à d'éventuelles pannes, Corneille Nangaa ne les exclue pas, mais n'y voit pas un problème. "Quand tu as une voiture, si tu à une crevaison, tu répares et tu continues".