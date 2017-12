Angola: Les jeunes devraient s'inspirer des figures historiques nationales, ministre de la Culture

Avec courage, persévérance et détermination, la reine Njinga a mené une longue bataille récupérer le trône et conduire son peuple dans une bataille intense contre l'armée portugaise.

Après des années d'incursions portugaises pour capturer des esclaves, et entre les combats intermittents, Njinga a négocié un traité sur le même pied d'égalité, convertie au christianisme pour renforcer le traité et a adopté le nom portugais Dona Ana de Sousa.

Njinga Mbande a vécu à une époque où la traite des esclaves en Afrique et la consolidation du pouvoir portugais dans la région se développaient rapidement. Son nom apparaît dans les archives historiques trois ans plus tard, comme un envoyé par son frère lors d'une conférence de paix avec le gouverneur portugais de Luanda.

Carolina Cerqueira, qui intervenait à la conférence sur la Njinga Mbande, une promotion du Ministère de la Culture, affirme que les jeunes doit suivre l'esprit et la ténacité de cette grande figure angolaise, devenue le symbole de la résistance et l'héroïsme de la société angolaise.

Exprimant sa préoccupation pour le comportement peu correct de certains jeunes, la ministre ajoute que cette couche sociale devrait chercher des exemples de figures qui ont su défendre la patrie, valorisant les us et coutumes nationaux.

Luanda — Pour mieux contribuer au développement et à l'affirmation du pays dans le contexte des nations, les jeunes angolais devraient avoir dans les figures historiques nationales, dont la souveraine Njinga la Mbande comme source d'inspiration et l'exemple à suivre, selon la ministre Culture, Carolina Cerqueira.

