Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le projet de la zone économique franchit une étape décisive

Il y a aussi une agence de planification, de promotion et de développement ainsi qu'une autorité de régulation chargée d'assurer l'arbitrage des conflits opposant l'agence de planification, les développeurs, les opérateurs et les investisseurs.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement et le fonds d'investissement sino-africain ont conclu, en 2016, un protocole d'accord portant sur les études de faisabilité, le mode d'investissement et de financement, les infrastructures de développement de la ZES de Pointe-Noire.

Cette plateforme de développement comportera un port minéralier, une zone logistique et plusieurs unités industrielles dont la production sera, en grande partie, destinée à l'exportation. Elle influera sur l'attraction des investissements directs étrangers, l'augmentation des recettes fiscales et les exportations du pays.

Après l'adoption de ce texte, aucun verrou n'empêchera la concrétisation de cet ambitieux projet qui devrait permettre, d'une part, de diversifier l'économie, et d'autre part, de créer plus de cent mille emplois directs et indirects, à en croire le gouvernement. Il est également attendu de la ZES de Pointe-Noire, la mise en place des bases d'une industrialisation structurée. Car l'économie du pays, qui demeure jusque-là dépendante des ressources de l'or noir, continue à faire les frais de l'effondrement du prix du baril de pétrole sur le marché mondial.

