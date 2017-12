Ile Maurice: Facettes cachées de... Jean-Pierre Sauzier - Plein écran

interview

Le Chief Executive Officer du Comité organisateur des 10e Jeux des îles qui auront lieu en juillet 2019 à Maurice est un mordu de télévision. Les émissions préférées de cet ancien champion de Maurice des 110 et 400 mètres haies ont trait au... sport et à la politique.

Maintenant que la Réunion a décidé de participer aux 10e Jeux des îles, quels sont vos autres challenges en tant que CEO du comité organisateur de ces jeux ?

Le travail avait commencé bien avant la décision de La Réunion de participer aux jeux et je ne vous cache pas que nous avons toujours composé avec eux. Il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure et les grands axes prioritaires sont : le renforcement des commissions, la finalisation de la mascotte et des pictogrammes, les accords avec les hôtels, l'enclenchement des travaux pour la rénovation des structures et la reprise des négociations avec les sponsors...

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

J'aime beaucoup la mer, principalement le sud-est de l'île. Je m'y rends souvent le week-end pour me ressourcer et aussi prendre un bain de famille.

Parlez-nous de votre famille.

Je suis père de trois enfants. Ma fille aînée, Léa, est en France pour ses études alors que mes jumeaux, Thomas et Claire qui ont 15 ans, sont au Lycée Labourdonnais.

Cuisinez-vous ?

Je suis un piètre cuisinier non pas par dépit de la cuisine mais je pense plus par manque de patience... Vous souhaitez que vos invités ne reviennent plus chez vous, mettez-moi aux fourneaux, résultat garanti !

Gourmand ou gourmet ?

Je dirais plus gourmet que gourmand... Mais je sais aussi être gourmand.

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

Après un accident au genou, cela m'a beaucoup limité au niveau de mes activités sportives. Je continue cependant à marcher quand mon emploi du temps me le permet. J'aime aussi le golf mais le temps reste un facteur capital pour ce sport, je le pratique donc de moins en moins.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

En ce moment, je lis Foutez-vous la paix et commencez à vivre... Un livre «extrêmement libérateur et déculpabilisant» selon les critiques... Un vrai délice !

Qu'écoutez-vous à la radio ?

J'écoute la radio en voiture principalement... Music FM, car j'aime bien ce qu'ils font, RFI pour quelques nouvelles de l'Afrique et si je suis en voiture au bon moment, les débats certains après-midi sur des sujets d'actualité ou qui touchent au pays.

Et la télévision ?

Une dépendance dure en ce qui me concerne... Beaucoup d'émissions politiques et sportives sur les chaînes satellitaires, les informations très souvent sur la MBC et des émissions comme la Revue de Presse, émission et débat télévisé humoristique sur Paris Première: Un grand moment de détente...

Quel type de musique écoutez-vous ?

Je suis ouvert à toutes les musiques du monde... J'aime bien la découverte et je ne vous cache pas que mes enfants me font écouter en voiture ce qu'ils aiment et je suis très souvent attiré par «certaines» de leurs chansons. Autrement, assez classique en général, en ce moment du Deep Purple pour le réveil du matin !

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

Je vais reprendre une phrase de Saint Augustin que je trouve magnifique et qui répondra à votre question : «Le bonheur, c'est désirer ce que l'on possède déjà»...

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Je souhaiterais visiter un certain nombre de pays d'Amérique du Sud qui m'attirent tel que le Pérou et l'Argentine. M'inspirer de ces civilisations en passant du temps avec les gens qui y habitent. Faire aussi le parcours de Saint Jacques de Compostelle... Possiblement écrire un livre, j'y pense beaucoup...