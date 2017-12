Ile Maurice: Les dix faits marquants de cette partielle

Ils sont confiants. Mais malgré cela, les candidats de la partielle au no 18, à la fermeture des bureaux… Plus »

«Des candidats ont fait le jeu de certains partis», regrette Aurore Perraud du PMSD. Selon cette dernière, certains candidats ont été choisis uniquement pour diviser les votes. «De plus nous avons fait une campagne honnête. On sort de là la tête haute.»

«Dans tous les 13 lekol nounn bat zot», a soutenu Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste (PTr). Et d'ajouter que son parti est une famille. «Le PTr, c'est une famille. Moi et Arvin, nous sommes une famille.» Arvin Boolell a lui soutenu qu'il ne faut jamais sous-estimer le Parti Travailliste. «Sé enn parti ki aprtenir a lepep», a affirmé Arvin Boolell.

