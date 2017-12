Angola: Plus de 1000 jeunes formés par l'INEFOP à Cabinda

Cabinda (Angola) — 1.113 jeunes de la province de Cabinda ont été formés durant l'année 2017, dans divers Centres locaux de Formation Technique, Professionnelle et des Arts et Métiers, appartenant à l'Institut National d'Emploi et de Formation Professionnelle (INEFOP).

Selon un communiqué du Secrétariat provincial de l'Administration publique, Travail et Sécurité sociale parvenu lundi au bureau de l'Angop dans cette région située à l'extrême nord-ouest du pays, de ce nombre, 626 (soit 469 garçon et 157 filles), ont fréquenté les Centres de Formation Professionnelle (CFP).

Le Centre de Recyclage Professionnel de l'Hôtellerie a formé 139 nouveaux spécialistes dans ce domaine, tandis que dans le secteur privé les CFP ont formé 348 citoyens, notamment dans l'option administrative.

La maçonnerie, la couture, la charpenterie, la mécanique et l'électricité sont des cours administrés dans les CFP, et le secrétariat provincial de l'Administration publique et Emploi a garanti un poste de travail, en début 2018, à tous les élèves issus de ces établissements.