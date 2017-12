Afrique Centrale: Copax - La CDS recommande la poursuite du dialogue

En ce qui concerne l'exercice communautaire Fomac 2018, les membres de la CDS ont chargé les trois Etats pressentis comme coorganisateurs (Gabon, Cameroun et Congo) de procéder à des consultations internes au niveau des chefs d'état-major généraux de leurs armées respectives et de transmettre leurs conclusions aux Etats membres à travers le secrétariat général de la CEEAC.

Quant à la République démocratique du Congo (RDC), elle a recommandé « une plus grande implication de la CEEAC », en ce qui concerne le processus politique, de paix et de stabilisation, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. Les participants ont également exhorté à la finalisation de l'étude sur la gouvernance sécuritaire au niveau de la sous-région d'Afrique centrale.

La recommandation a été faite au terme de la 18e session ordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax), tenue le 16 décembre en RDC, consacrée à la situation géopolitique et sécuritaire dans trois pays (Cameroun, RCA, RDC).

