Congo-Kinshasa: ONU - « La MONUSCO poursuivra son travail de soutien et d'appui au processus électoral en RDC »

Abordant la problématique des groupes armés à la lumière du récent assassinat de quatorze Casques bleus de la Monusco au Nord-Kivu (la pire attaque subie par les Nations unies depuis leur déploiement en RDC en 1999), Jean-Pierre Lacroix a fait un plaidoyer en faveur des concertations entre les États de la région. Dans la foulée, il a suggéré la reprise de la lutte contre ces groupes armés dans l'est de la RDC, ce qui constitue à ses yeux « un défi à relever collectivement » et impérativement.

Arrivé à Kinshasa le week-end dernier en provenance de Dar es Salaam où il a assisté à l'inhumation des quatorze soldats tanzaniens tués le 7 décembre à Semiliki, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), par des présumés ADF, Jean Pierre Lacroix a été reçu en audience par Joseph Kabila. L'occasion était indiquée pour les deux hommes de passer en revue différents sujets de préoccupations en rapport avec l'avenir de la collaboration entre la RDC et la Monusco avec, en toile de fond, l'accompagnement du processus électoral. Là-dessus, Jean-Pierre Lacroix, qui s'exprimait devant la presse au sortir de cet entretien, a tenu à rassurer sur la disponibilité de son institution « à continuer son travail de soutien et d'appui » au processus électoral en RDC comme elle l'a fait par le passé.

