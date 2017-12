Congo-Brazzaville: Résistance antimicrobienne - Un combat pour l'OMS

Le plan d'action signé récemment par la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Margaret Chan, souligne l'engagement de cette institution à lutter contre la consommation abusive des antibiotiques.

Le texte adopté depuis deux ans par l'OMS définit cinq objectifs stratégiques afin de maintenir le plus longtemps possible et sans discontinuer la capacité de traiter et prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments efficaces. Il s'agit notamment de mieux faire comprendre le problème de résistance aux antimicrobiennes grâce à la détermination, l'éducation et la formation efficace ; de renforcer les connaissances et les bases factuelles par la surveillance et la recherche.

D'autres stratégies consistent à réduire l'incidence des infections par des mesures efficaces d'assainissement d'hygiène et de prévention des infections ; optimiser l'usage des médicaments antimicrobiens en santé humaine et animale ainsi que dégager des arguments économiques en faveur d'investissements durables qui tiennent compte des besoins de tous les investissements dans la mise au point de nouveaux médicaments, outils, diagnostiques, vaccins et autres interventions.

L'OMS explique que ces stratégies concernent également les organisations internationales et d'autres partenaires dans le cadre de leur collaboration. Elles permettront de sensibiliser le public à la résistance antimicrobienne et encourager le changement de comportement grâce à des programmes de communication sur la santé humaine. L'hygiène et une meilleure mesure de prévention des infections pourraient limiter l'apparition et la propagation d'infections résistantes aux antimicrobiens et de bactéries polypharmacorésistantes.

La vaccination pour réduire la résistance aux antimicrobiens

Le vaccin peut prévenir les maladies infectieuses dont le traitement nécessiterait l'usage des médicaments antimicrobiens. Il peut également réduire la prévalence des infections virales qui sont souvent traitées à tort au moyen d'antibiotiques et peuvent entraîner des infections secondaires exigeant un traitement antibiotique.

La mise au point et l'utilisation de nouveaux vaccins ou améliorés peuvent permettre d'éviter des maladies qui deviennent difficiles à traiter en raison de la résistance des antibiotiques.