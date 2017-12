Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Les étudiants invités à ne pas se laisser manipuler

L'appel a été lancé, le 17 décembre à Kinshasa, par le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa, et son collègue de l'Urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi.

Respectivement membre du bureau politique et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Félix Kabange Numbi Mukwampa et Joseph Kokonyangi ont été face aux étudiants de quatre institutions d'enseignement supérieur et universitaire, à savoir Unikin, Ista, ISC et UPN dans la salle Conforta située à Kasa-Vubu. Cette descente fait suite à celle effectuée, il y a près d'une semaine, dans la commune de Kisenso, pour entretenir les jeunes du Rassemblement de la jeunesse acquise à la paix.

Les deux ministres ont apporté un message de paix aux étudiants pour l'organisation des élections apaisées en 2018. Pour mieux traduire cette aspiration, ils ont été habillés en chemise blanche à manches longues et jean bleu, coiffés d'un sombrero avec des cannes à la main. « Le message est reflété par notre habillement, chemise blanche comme les prêtres s'habillent en soutane blanche, nous avons amené aux étudiants un message de paix. », a expliqué Kokonyangi, tout en soulignant : « Nous avons conscientisé les étudiants et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas obéir à des ordres mal donnés. Ils doivent faire confiance au pouvoir en place, parce que le calendrier électoral a déjà été rendu public et nous sommes en train d'aller directement aux élections; il n' y a donc pas raison de s'agiter ». Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle a, par ailleurs, félicité les étudiants qui ont adhéré à ce message de paix.

Cadres de demain sur qui repose l'avenir de la nation, les étudiants ne doivent pas être manipulés par des politiciens qui ne jurent que par des troubles, ont estimé les deux ministres. Pour Félix Kabange Numbi, ils ne doivent pas répondre à ce genre d'appels. Aussi les a-t-il félicités pour avoir refusé d'obéir au mot d'ordre lancé par le Rassemblement de l'opposition et l'Église catholique. L'Église catholique, a-t-il souligné, doit être au milieu du village car en son sein, il n'y a pas seulement des chrétiens de l'opposition. « L'Église doit mettre ensemble l'opposition, la majorité présidentielle et la société civile », a-t-il dit, ajoutant que la RDC est un pays laïc. L'Église doit travailler pour la paix et la réconciliation, a-t-il renchéri.

Félix Kabange Numbi demande à l'opposition de se préparer pour aller aux élections au lieu d'intimer des mots d'ordre à la désobéissance civile car il n'y aura pas d'élections en 2017.