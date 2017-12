Burkina Faso: Médiateur du Faso - Le ministre de l'Economie, Rosine Sori/Coulibaly chez Saran Séré/Sérémé

Elle marque l'importance de l'institution à qui elle est venue rendre visite parce qu'on ne peut pas travailler sans qu'il y ait cette institution qui peut travailler à résoudre les questions entre les populations et l'Etat., le Médiateur du Faso, en tant que défenseur des populations, des citoyens et interface avec l'Etat au nom des populations, pourra jouer son rôle qui est le sien d'œuvrer à apaiser le climat social.

Selon le ministre, étant donné que le médiateur de Faso est une institution importante, elle dit travailler dans la mesure du possible avec les moyens financiers en leur possession en attendant d'avoir des ressources plus importantes. Elle dit être convaincue après ses échanges avec le médiateur du Faso.

Ensuite, poursuit l'hôte du jour, de part et d'autre, les deux institutions devrons travailler ensemble car, le Médiateur du Faso a besoin d'une meilleure compréhension et donc d'un meilleur accompagnement du ministère de l'Economie.

Parce que, explique le ministre, «la mission qui lui est confiée est très importante surtout dans le contexte national où, parfois, il y a un manque de dialogue et nous arrivons à des conflits très ouverts; donc, son rôle est très important et c'est normal que nous reconnaissons tous l'importance de cette institution.

