Ile Maurice: Hôtellerie - IBL contrôle près de 50% de LUX* Island Resorts

Déjà filiale du groupe IBL, LUX* Island Resort (LIR) passe désormais sous le contrôle majoritaire du premier groupe du pays. Celui- ci a racheté 13 733 072 titres que le groupe MCB détenait au sein du capital de l'établissement hôtelier. Résultat : IBL devient son principal actionnaire avec 49,28 %. Montant du deal : Rs 982 millions.

Cette transaction, qui s'est déroulée lors de la séance boursière du 15 décembre, a interpellé les financiers et les courtiers de la place. Raison avancée : la décision d'IBL d'acheter les titres de LIR à une prime de 15 %, soit à Rs 71,50, alors que le cours de la société hôtelière affichait Rs 61 à l'issue de la séance de vendredi.

Arnaud Lagesse, le Group Chief Executive Officer d'IBL et président du conseil d'administration de LIR, justifie sa démarche d'acquérir ce paquet d'actions à une prime de 15 % vu que le titre du groupe hôtelier représente un taux de valorisation supérieur à ce qu'il affiche réellement aujourd'hui.

«Notre démarche en acquérant 10 % du capital de LUX* s'appuie sur son potentiel de développement tant à l'échelle locale qu'international, car le groupe est impliqué dans plusieurs projets. Aussi, il y avait une offre de vente de la part de la MCB que nous avons saisie», explique Arnaud Lagesse.

69 543 494 millions d'actions

Suivant cette transaction qui a permis à IBL d'atteindre presque la barre de 50 % du capital de LIR, le conglomérat se propose de faire une offre au début de l'année prochaine pour racheter les 50,72 % de titres détenus par les actionnaires minoritaires du groupe hôtelier. Ce qui représente 69 543 494 millions d'actions. Et ce, conformément aux Securities (Takeover) Rules 2010. Et quid du prix par action ? Il sera déterminé en fonction des procédures établies par les dispositions régissant les offres publiques d'achat. Le défi est certes de taille pour LUX* Resorts & Hotels. Ce groupe hôtelier souhaite opérer un réseau d'une vingtaine d'hôtels à travers le monde d'ici 2020. Et ce, alors que le marché du tourisme à Maurice est en train de se consolider.

Dans sa vision stratégique 2020 visant à rayonner davantage dans l'océan Indien, mais également au-delà, le groupe a mis en place un Business Plan dont le noyau demeure justement l'océan Indien. Le groupe souhaite y consolider ses actifs en rénovant les hôtels qu'il possède en vue de disposer d'un meilleur rendement, tout en identifiant d'autres contrats de gestion. LUX* continuera par ailleurs son expansion internationale au-delà de l'océan Indien. Le but étant d'accroître le nombre de contrats de gestion de façon conséquente dans les régions telles que l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Europe, la Chine et le Moyen- Orient. «Avec cette stratégie sur trois ans, que le conseil d'administration soutient pleinement, nous avons pour objectif de renforcer nos assises en tant que groupe hôtelier le plus dynamique de la région et faire briller l'enseigne sur le plan international», souligne Arnaud Lagesse.

LUX* compte, en effet, enrichir son portefeuille hôtelier avec l'ouverture de nouveaux établissements. Notamment LUX* North Male Atoll aux Maldives ; LUX* Organic Escapes à Chengdu, en Chine, en 2018 ; ainsi que LUX* Al Zorah aux Émirats Arabes Unis en 2019. D'autres suivront, à l'instar de LUX* Tuscany en Italie ; LUX* Dianshan Lake à Suzhou, en Chine ; LUX* Luxelakes à Chengdu, en Chine ; LUX* Wolong, également en Chine ; ou encore Phu Quoc au Vietnam.En outre, Café LUX* est passé de cinq succursales en 2011 à 11 en 2017, réparties à travers le monde, de l'océan Indien à la Chine, en passant par la Turquie.