Ile Maurice: Dépenses de Noël - Le porte-monnaie a les boules

À l'heure qu'il est, ceux qui ont déjà obtenu leur prime de fin d'année ont le sourire.

Tout comme leur portemonnaie. Mais cela ne devrait pas durer... L'épidémie de fièvre acheteuse devrait, en effet, contaminer le pays dans les jours à venir, elle sera plus virulente. Pour que leur argent ne fonde pas comme neige au soleil, certains ont déjà prévu un budget pour les cadeaux. Avec une petite marge d'erreur, cela va de soi. Pooja Sunkur a 30 ans, elle est accounts clerk. Son fils, Arav, âgé de 3 ans, a demandé un vélo au père Noël. Bien entendu, il faudra donner un coup de main financier au Monsieur barbu.

«Nous avons déjà décoré le sapin et comme chaque année, j'irai faire du shopping pour dénicher le cadeau de mon fils à quelques jours seulement du 25, pour lui réserver la surprise», explique-telle. Pour le réveillon, il va falloir mettre les petits plats dans les grands. «C'est aussi l'occasion d'être en famille, nous procéderons à un échange de cadeaux entre les nièces et neveu.» Combien tout cela coûtera-t-il ? Quelque Rs 3 000. «Je pense pouvoir respecter le budget cette année. Avec un seul enfant, nous ne dépensons pas énormément», soutient Pooja.

Stéphanie André, elle, n'aura pas cette joie. Cette habitante de Pointe-aux-Sables est maman de quatre enfants, dont l'aînée a 15 ans et le plus jeune un an. «Je les élève seule. Leur père n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois.» Comme elle n'a pas de travail fixe, ce sera un Noël sans sapin et sans cadeaux. Dans sa modeste demeure, il n'y a que l'essentiel. Si elle avait une chose à demander au père Noël, ce serait... une télé. Histoire de faire plaisir à tous ses enfants et pour qu'elle puisse, elle aussi, de temps en temps, s'évader du quotidien. «Ce serait merveilleux... »

Faire plaisir à tout le monde

Rita Mooken, elle, travaille dans les champs. La femme laboureur, âgée de 52 ans, a deux enfants et quatre petits-enfants. Pour l'heure, elle ne sait pas trop quoi leur offrir. «Nou pa ankor koz sa bien-la... » Son budget pour faire plaisir à tout le monde ? Environ Rs 4 000. «Avec le métier que je fais, difficile de prévoir plus, car il faut aussi compter les dépenses pour le réveillon du Nouvel an.»

Autre famille, autres gâteries. Devika Etwaro, 46 ans, compte bien faire plaisir à ses filles Pramika et Oumika. «Elles veulent toutes deux des tablettes tactiles », indique-t-elle. La plus grande ira bientôt étudier à l'étranger et les soeurs souhaitent pouvoir communiquer facilement entre elles. À Noël, c'est son mari qui s'occupera de la maison et du ménage. «Quant à mes filles et moi, nous irons très probablement déjeuner à Bagatelle et nous en profiterons pour faire encore un peu de shopping.» Pour tout cela, la bourse devrait s'alléger de quelque Rs 12 000.

Rahesh Boojhawon, lui, voit les choses en grand. Pendant la période des fêtes, l'homme de 50 ans n'hésite pas à jouer les pères Noël, histoire de voir des sourires sur les visages de ses proches. Propriétaire d'une librairie sise à Triolet, il a prévu Rs 30 000 pour les cadeaux et autres dépenses. «Mes enfants étant déjà grands, ce sont mes petits- enfants qui seront gâtés. Noël n'arrive qu'une fois l'an, il faut mettre le paquet ! Nou fer tou dimounn so leker kontan. » Pour qu'il n'y ait pas de déception, Rahesh préfère jouer franc jeu. «Je leur demande ce qu'ils souhaitent recevoir comme cadeau et je leur offre les choses qu'ils ont commandées. Comme ça tout le monde est content !»