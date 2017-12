Ile Maurice: Productivité - Nouvelle nomination pour Deepak Balgobin

Didier Dodin doit entendre les personnes mises en causes et les dénonciateurs. Ce rapport doit mettre en lumière des malversations concernant les cadres ayant bénéficié de paiements, entre autres.

Deepak Balgobin est également Chairman de la Mauritius Housing Company (MHC) Limited. Il a redynamisé la MHC, en prise avec des malversations, et a remis ses finances sur le droit chemin. Ce cadre dans le secteur de l'hôtellerie a une solide expérience dans les ressources humaines. Quant à la politique, Deepak Balgobin a été l'homme qui a convaincu le député orange Raj Rampertab de ne pas jeter l'éponge et de démissionner en tant que secrétaire parlementaire privé.

Le Conseil des ministres l'a désigné Executive Director au National Productivity and Competitiveness Council, le vendredi 15 décembre. Cette instance a été créée afin de stimuler les Mauriciens à davantage de productivité dans le travail et dans la vie. Elle offre des formations aux employeurs et employés.

