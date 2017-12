Congo-Brazzaville: De la même façon ...

S'étant doté d'une Constitution beaucoup mieux adaptée au temps présent et ayant mené à bien le processus électif qui lui a permis de reconduire son président, de renouveler ses Assemblées nationales et locales, le Congo a toutes les cartes en mains aujourd'hui pour concrétiser le programme de « rupture » qui lui avait été proposé lors de la campagne pour l'élection présidentielle. S'il franchit le pas décisif des réformes internes dont il a adopté le principe ces deux dernières années, il aura toutes les chances de reprendre très vite sa progression. Exactement comme il l'a fait de 2002 à 2009 avec le programme de « La nouvelle espérance », puis de 2009 à 2016 avec « Le chemin d'avenir ».

La conclusion des évènements que nous avons vécus ces deux dernières années avec la réduction brutale des finances publiques, la montée du chômage et de l'instabilité sociale qui en ont résulté, la nouvelle dérive meurtrière du « Pasteur Ntoumi » dans le Pool, la hausse brutale de l'endettement national, la méfiance internationale à notre égard qui en a découlé est, en effet, que seule une remise en ordre à l'échelle nationale nous replacera sur la bonne voie. Et c'est bien le mouvement qui s'amorce sous nos yeux avec l'aide de la communauté internationale grâce aux discussions intenses conduites avec les institutions de Breton Woods qui s'achèvent à Brazzaville.

