Congo-Kinshasa: Équateur - La population veut quitter la période des crises

Pour cette province, la présence de toutes ces entreprises permet de résorber le problème de chômage. Les avions affrétés pour le compte de Bobo Boloko, les chambres froides installées dans la province, la rizerie pour l'usinage du riz paddy, l'usine de traitement d'eau, plusieurs plantations de palmiers et arbres fruitiers, l'élevage des bœufs, porcs et chèvres constitueraient également les apports de cette personnalité pour sa province.

Pour motiver ce choix, ces sources brandissent plusieurs réalisations du nominé à travers son entreprise Bobo construction, active dans la construction des écoles, la réhabilitation des hôpitaux, des ponts, des routes et des ports dans cette partie du pays. « M. Bobo Boloko a une grande vision à l'émergence de la province de l'Équateur telle que prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange », renchérissent ces sources. Son agence de transfert des fonds sur toute l'étendue de la province et celle de fret qui aide la population par des vivres frais de Mbandaka à Kinshasa et vice-versa, constituent, note-t-on, ses contributions positives sur la vie économique et sociale de la population de l'Équateur.

L'histoire récente renseigne que l'actuelle province de l'Équateur, ayant gardé la même appellation que l'ex-grand Équateur, aujourd'hui démembrée, hérite fort malheureusement des maux qui l'ont rongée, notamment les conflits entre leaders. La course au pouvoir, le tâtonnement, le manque d'idéal et du réalisme chez les dirigeants ainsi que la population. Les « Équatoriens » en prennent pour preuve l'échec du premier gouvernement provincial mis en place après le démembrement de la grande province. Pour cette population, en effet, la sortie de cette situation marquée par des crises sans précédent à répétition serait le choix d'un gouverneur vertueux. C'est donc fort de ce vœu de voir cette province décoller que la population dit avoir jeté son dévolu sur l'un de ses fils, Bobo Boloko, pour briguer le poste de gouverneur de province. « Cela permettra de sortir l'Équateur de ces sentiers battus constitués d'une période critique de crises à répétition », soutiennent des sources proches de cette province.

