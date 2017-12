Congo-Brazzaville: Karaté - Brazzaville remporte les 23es championnats nationaux

Les athlètes de la ville capitale se sont taillés la part de lion à la clôture de la compétition, le 17 décembre au gymnase Henri-Elendé, remportant également le prix de meilleur compétiteur par le biais de Nardy Bikoka Mbako .

La logique a été respectée durant les deux jours de la compétition. Les athlètes de Brazzaville ont montré leur suprématie sur ceux de Pointe-Noire, du Pool, de la Cuvette et de la Likouala, en glanant près de dix médailles d'or. En kata individuel messieurs, Steven Moukassa a eu raison de Bah Ibrahim de Pointe-Noire. Ndzobo Mobonda de Brazzaville et Jean Brice Tatou de Pointe-Noire ont complété le podium. La tendance s'est inversée chez les dames, puisque Prospérine Koudédé de Pointe-Noire a pris le dessus sur Mamy Diabaté de Brazzaville. C'est dans cet exercice que les Ponténégrins ont été supérieurs aux Brazzavillois car dans le Kumité par équipe, ils ont occupé le premier rang devant Calk Funakoshi, Académie et Abala sport, les trois clubs de Brazzaville.

Mais au kumité, Brazzaville a tout raflé. Le club de Samurai a remporté le kumité par équipe en dominant l'Interclub de Brazzaville. Les deux autres clubs du Pool, venus respectivement de Goma Tsé Tsé et de Kinkala, se sont contentés de la troisième et la quatrième place. Dans les +84 kg, Ngon Atia a pris le dessus sur Jean Jules Ngoma en finale alors que Jean Pierre Mabonda de la Likouala et Prince Moudanga du Pool complétaient le podium.

Dans les -84kg, Guelor Bobongo a dominé son adversaire de Brazzaville Adonin Mayinguidi. Igor Ngombé de la Likouala et Jofrey Mboussou du Pool ont occupé les deux dernières places du podium. Dans les -75 kg, Yannick Sobi a battu en finale Geancy Kolime de Pointe-Noire. Exaucé Batingas et Oswald Mondi, tous deux de la Cuvette, ont glané les médailles de bronze. Dans les -67 kg, Nardy Bikoka Mbako a pris le dessus sur Satiane Ngangani de Pointe-Noire. Junior Mobonda de Brazzaville et Disnel Pani de la Cuvette ont respectivement occupé la troisième et la quatrième place. Dans les -60 kg, Mbossa Iwandza (Brazzaville) a battu en finale Ernestin Mougallet (Brazzaville). Kouaya de Pointe-Noire et Noël Mangondo de la Likouala ont gagné les médailles de bronze dans cette catégorie.

Chez les dames, Franck Robeson (Brazzaville) s'est imposée devant Mathutina (Brazzaville) dans les -61 kg. Dans les -55kg, Sarha Boyibanda de Brazzaville a dominé Dorcas Okandzé de Pointe-Noire, puis dans les -50kg, Mamy Diabaté de Brazzaville a battu Michadée Babindamana (Brazzaville). La commission technique a, par ailleurs, noté 24 kata et 3 Bunkai exécutés, tous styles confondus, 498 Yuko, 18 Wazari et 105 Ippon pour 73 combats en équipe et en individuel, lesquels ont été, selon la Fécoka-Ama, officié par un corps arbitral de haut niveau. 611 points ont été marqués. « Les prestations ci-enregistrées sont de bon augure pour la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 en filigrane , dont le karaté sera une discipline de compétition », a expliqué Formelle Toli Idamou, ceinture noire 8e dan, promu nouveau directeur technique de la Fécoka-Ama.

Ernest Guy Mongallet a lui aussi salué le niveau de la compétition. « Le niveau a été très appréciable. Nous avons constaté que les compétiteurs ont beaucoup travaillé la tactique, dans la mesure où plusieurs attaques à trois points ont été marquées. Ce qui a plus retenu notre attention, c'est le fait de voir les athlètes de départements remonter leur niveau » , a commenté l'entraîneur national, sélectionneur des Diables rouges, ceinture noire 8e dan.

Sur la faible présence féminine chez les seniors, il a justifié : « la plupart des filles sont à la retraite. Nous sommes en train de préparer la relève au niveau des juniors cadettes. C'est dans cette catégorie que nous pouvons encore trouver des filles mais elles ne sont pas présentement à la hauteur pour se présenter à la compétition des seniors. Dans les années à venir, nous aurons beaucoup de filles. »

Louis Ondongo, premier vice-président de la Fécoka-Ama, a félicité les compétiteurs pour la réussite du championnat, tout en leur souhaitant de cultiver l'esprit budo qui les a toujours caractérisés.