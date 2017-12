Congo-Brazzaville: Santé - L'Hôpital général Adolphe-Sicé préoccupé par l'accès aux soins de qualité

La plus grande formation sanitaire de Pointe-Noire a tenu, le 14 décembre, son conseil d'établissement au cours duquel plusieurs projets de délibération ont été examinés et adoptés en vue de l'augmentation de son rendement et un meilleur accès aux soins de qualité.

Le nouveau directeur général de l'Hôpital Adolphe-Cissé, Raoul Chocolat, a d'emblée souligné que la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises d'Ewo, tenues du 17 au 20 décembre 2016, sur la santé en République du Congo. Au cours de celles-ci, les problèmes qui minent la santé de la population congolaise ainsi que celui de l'offre des soins et services de santé avaient été examinés.

Des recommandations avaient alors été formulées en vue du renforcement de la gouvernance hospitalière et son leadership, notamment sur l'absence de projet d'établissement; le faible niveau de fonctionnement des organes de gestion; l'absence de directives, de protocoles écrits accessibles à tous les praticiens; les faibles capacités d'organisation et de gestion de l'offre de soins de qualité et des risques qui y sont associés.

Huit exposés portant, entre autres, sur le processus de gestion des ressources et sur le plan d'action de l'hôpital ainsi que des échanges ont marqué ce conseil d'établissement, organe consultatif intrinsèque. Ces assises ont permis de préparer des propositions, orientations et recommandations à soumettre au comité de direction, à travers des projets de délibérations qui ont été examinés et adoptés. Ceux-ci concernent la construction et la réhabilitation en cours de l'hôpital ; le plan d'équipement prioritaire conformément aux normes internationales ; l'acquisition du matériel ; le règlement intérieur des agents; la convention collective de l'hôpital ; le budget ; la nomenclature des actes chirurgicaux et de laboratoire.

Toutes ces dispositions devraient contribuer à une meilleure gouvernance et une gestion participative de l'hôpital afin d'augmenter son rendement pour permettre plus d'accès aux soins de qualité. «Nous avons tenu ce conseil pour tenter de disposer des référentiels quantifiables qui aideraient la nouvelle équipe que j'ai l'honneur de diriger, depuis le 25 aout 2017, à mieux définir et asseoir les bases de la restructuration, de la reconstruction et de l'intégration de cette formation sanitaire à la modernité et la rationalité», a dit Raoul Chocolat, après avoir énuméré les maux qui minent l'hôpital général Adolphe-Sicé.

Il a épinglé, parmi ces maux, l'encombrement des services d'hospitalisation ainsi que l'errance des parents et autres gardes malades ; la vétusté des bâtiments datant des années 1930, des réseaux d'adduction d'eau et d'électricité ; l'insuffisance du plateau technique ne pouvant permettre de disposer d'une offre diagnostique et thérapeutique suffisante et de qualité, les faibles allocations de l'Etat en ce qui concerne les budgets de fonctionnement ; l'insuffisance des ressources humaines.

Raoul Chocolat a, par ailleurs, assuré de leur disponibilité et de leur ferme détermination à accompagner le gouvernement de la République dans l'accomplissement des missions dévolues au département de la santé, conformément aux orientations consignées dans le programme de gouvernement, « La marche vers le développement». Il a aussi invité le personnel de sa structure « à se mettre au travail en cultivant et pratiquant les vertus et les valeurs que recommande leur éthique professionnelle». Cela, malgré la crise économique et financière.

Patronnant les travaux de ce conseil d'établissement, Philippe Efoudit Mboumba, conseiller socio-culturel représentant le maire de la ville, s'est dit satisfait que le patient soit le plus grand bénéficiaire de toutes les délibérations prises. Notons que cette activité s'est déroulée en présence de Jean-Pierre Michel Ndzondault, directeur départemental de la Santé de Pointe-Noire.