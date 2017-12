Congo-Brazzaville: Vindoulou - Pose de la première pierre du lycée moderne interdépartemental

La cérémonie officielle a eu lieu, le 16 décembre, dans le quatrième arrondissement de la ville économique, Loandjili, sous les auspices du Premier ministre, Clément Mouamba, en présence de quelques membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, des parents d'élèves, des élèves et des invités.

Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire chargé de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a indiqué que le lycée moderne interdépartemental de Vindoulou sera construit conformément au modèle standard des lycées d'enseignement général voulu par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui en avait, d'ailleurs, défini les caractéristiques à travers son contrat social.

Ce lycée comprendra quarante-huit salles de classe, soit quatre-vingt-seize classes pédagogiques pouvant accueillir au total plus de cinq mille élèves au ratio raisonnable de cinquante élèves maximum par salle de classe, six laboratoires équipés, un amphithéâtre de deux cents places, une salle informatique, une bibliothèque, un complexe sportif, un internat susceptible de loger plus de trois cents personnes et des logements de l'ensemble des agents de maîtrise.

Après la pose de la première pierre, le Premier ministre et sa suite se sont rendus au village Koungou, au Kouilou, à quelques encablures de Pointe-Noire en vue de la réception officielle d'une commande de cinquante mille tables-bancs exécutée par la société malaisienne Taman Industrie Limited. Cette ambition s'inscrit dans le cadre de l'un des projets du gouvernement, à savoir "Zéro élève assis au sol dans les écoles du Congo d'ici à 2021". Un projet piloté par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire en partenariat avec les ministères de l'Enseignement technique et professionnel ainsi que celui de l'Économie forestière.

Exprimant ainsi sa satisfaction à l'occasion de cette rencontre, le Premier ministre a rappelé que la réception de ces tables-bancs est une véritable satisfaction pour le gouvernement qui a constaté, depuis plusieurs années, que le Congo en tant que pays producteur de bois de qualité souffrait d'une grande insuffisance de tables-bancs dans les écoles. « Les citoyens congolais se demandaient comment, dans un pays producteur de bois depuis plusieurs années, les écoliers continuent de prendre les cours parfois à même le sol. Avec l'appui des sociétés industrielles du bois, le gouvernement a pris l'initiative de doter en tables-bancs l'ensemble des structures scolaires du pays sur un programme de cinq années », a-t-il assuré.

Clément Mouamba a aussi déploré le phénomène de vol et de destruction des tables-bancs dans les écoles publiques du Congo. À ce sujet, il a expliqué que le gouvernement s'attellera à construire des murs de clôture dans toutes les écoles publiques en vue d'éviter ce phénomène. « En plus des murs de clôture, il y a aussi l'idée de doter les écoles publiques des surveillants qui y habiteront. Dans ce sens, la responsabilité des écoliers, des parents d'élèves et des responsables du monde éducatif sera engagée en vue de mieux sécuriser les biens de l'école », a-t-il déclaré. La fin de ces retrouvailles a été marquée par un apéritif offert pour la circonstance à l'ensemble des participants.