Congo-Brazzaville: Santé publique - Des réformes dans le secteur pharmaceutique

Dès janvier 2018, un groupe de travail inclusif sera mis en place pour conduire le processus visant à mettre de l'ordre dans le domaine de la pharmacie.

Les changements concernent, entre autres, la fonctionnalité des institutions pharmaceutiques. Le laboratoire national notamment sera transformé en Institut national de santé publique. A ce titre, la composante « contrôle de qualité de médicament » s'ajoutera à la structure, selon les explications de la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo. Elle a échangé à cet effet, le 18 décembre, avec les bureaux de l'ordre des pharmaciens du Congo; du syndicat des pharmacies du Congo; du syndicat des tenanciers des dépôts pharmaceutiques; les représentants des grossistes répartiteurs; le président de l'observatoire de lutte contre les médicaments contrefaits...

Toujours dans le cadre de la rénovation du secteur de la pharmacie, il est, par ailleurs, prévu la mise en place d'une autorité nationale de régulation pharmaceutique pour garantir l'homologation, l'inspection, la pharmacovigilance... Aussi, la centrale d'achat doit être dotée des moyens nécessaires pour assurer l'approvisionnement régulier en médicaments essentiels des formations sanitaires.

L'ordre des pharmaciens du Congo est également concerné par ces réformes. Jacqueline Lydia Mikolo a, en effet, souligné la nécessité de renouveler les organes de cette structure, d'ici au premier trimestre 2018. Une assemblée générale doit donc se tenir, sous la supervision du directeur général du médicament et de la pharmacie. Par ailleurs, le processus de régularisation de certains dépôts, qui n'ont pas reçu l'agrément de l'ordre des pharmaciens, sera poursuivi. Parmi eux, il y en a qui procéderont au transfert de leurs activités et d'autres doivent se limiter à un dépôt au lieu d'une chaîne.

Des insuffisances dans la réglémentation du secteur pharmaceutique

L'adoption de la loi et des différents textes devant encadrer l'activité pharmaceutique, la mise en place et le fonctionnement régulier de la commission d'homologation des médicaments, de la commission de qualification et de la commission de veille sanitaire, le renforcement des ressources humaines à tous les niveaux y compris dans les districts sanitaires figurent parmi les éléments de la réforme.

Lors des échanges, les insuffisances dans le domaine de la réglementation du secteur pharmaceutique ont été évoquées. Elles portent sur l'autorisation des établissements pharmaceutiques, l'homologation des médicaments, l'inspection pharmaceutique, la pharmacovigilance, le contrôle de qualité, le contrôle de stupéfiants, l'autorisation des essais cliniques. « Nous vous avons tous impliqués pour rendre le système pharmaceutique congolais performant à travers ces réformes », a déclaré la ministre de la Santé et de la population, s'adressant aux acteurs opérant dans le secteur de la pharmacie. Pour sa part, le président de l'ordre des pharmaciens du Congo, le Dr Etienne Mokondzi Mobé, a rassuré que les réformes seront réalisées avec succès. « Le secteur pharmaceutique est déjà bien structuré. Il suffit de la volonté pour que cela soit une réussite », a-t-il indiqué.

A en croire Jacqueline Lydia Mikolo, la disponibilité et l'accessibilité aux médicaments, réactifs et produits sanguins, la santé de la mère et de l'enfant, la revitalisation des districts sanitaires figurent parmi les axes stratégiques du plan du travail de l'année prochaine. L'élaboration d'une nouvelle politique pharmaceutique nationale y compris.

Dépenses prioritaires 2018 :

Vaccin : 4,5 milliards FCFA;

ARV :1,8 milliards FCFA;

Tuberculose : 400 millions FCFA;

Paludisme : 2 milliards FCFA;

Médicaments génériques , (kits césarienne) 10 milliards FCFA;

Bilan biologique et réactifs : 2 milliards FCFA;

Redynamisation des districts sanitaires : 3 milliards FCFA. L'enveloppe nécessaire serait de 23, 7 milliards FCFA.