Congo-Kinshasa: Santé - De nouveaux membres pour le CNMPR

Dix-sept impétrants ont prêté serment au cours de la neuvième assemblée générale de la corporation médicale tenue à Kinshasa, le 16 décembre.

Les médecins physiques et de réadaptation (MPR) ont tenu leur neuvième assemblée générale au centre Béthanie, à Gombe. Une occasion qui a permis au Conseil national des médecins physiques et de réadaptation (CNMPR) de faire le point de ses activités et d'accueillir de nouveaux membres.

Les nouveaux venus ont ainsi prêté le serment d'Hippocrate version MPR, pour devenir des membres effectifs du CNMPR, conformément aux prescrits des statuts de cette corporation, afin d'exercer leurs fonctions. Ils ont promis de se conformer aux exigences de leur corporation, en exerçant ce métier avec beaucoup de sens de responsabilité et d'humanisme. Prenant acte de leur serment, le président national du CNMPR, le Dr Fiston Manpuya, leur a donné à titre symbolique les titres distinctifs de leur métier dont le marteau percuteur et le stéthoscope.

269 diplômés et 222 membres du CNMPR

Faisant l'état des lieux de cette corporation médicale, le secrétaire général du CNMPR, le Dr Raphaël Mafuta, a rappelé que la médecine physique et de réadaptation (MPR) était parmi les trois filières organisées par la Faculté de la médecine de l'université de Kinshasa (Unikin). C'est depuis 2001 que cette filière a été ajoutée aux deux autres qui existaient déjà. Notant que le département de MPR était un vieux projet datant de 1968, il a souligné que sa mise en œuvre a été motivée par le souci de cette alma mater de pallier le manque des médecins spécialistes en MPR. Il avait été, en effet, constaté l'insuffisance en qualité des soins adaptés lors de la prise en charge en rééducation et réadaptation médicale. « Il semble évident que la Faculté de médecine de l'Unikin a voulu renforcer notre pays et le ministère de la Santé publique en ressources humaines pour la santé afin de répondre à l'appel de l'OMS qui définit la santé comme état de complet bien-être mental, physique, psychologique ne consistant pas seulement en l'absence de maladie », s'est convaincu le secrétaire général du CNMPR.

Dans cette volonté, la Faculté de médecine de l'Unikin a déjà formé dix promotions, avec 269 personnes pour la filière MPR. La quatrième promotion s'est distinguée avec le plus grand nombre de lauréats. Pour mieux défendre cette formation médicale en évitant les déchirements entre les membres et en harmonisant les points de vue par la réflexion, le CNMPR a donc été créé. Il compte, depuis le 16 décembre, 222 membres dont 113 évoluent dans les institutions sanitaires et structures du ministère de la Santé publique pendant que deux sont dans les organismes internationaux, en plus de ceux qui sont dans le secteur privé. Pour défendre les intérêts de ses membres exerçant dans ces différentes institutions, les MPR ont décidé de créer le Syndicat national.

Des produits des firmes pharmaceutiques partenaires

Au cours de ces travaux de l'assemblée générale, le CNMPR a également permis aux firmes pharmaceutiques, partenaires de cette rencontre dont AMT Pharma, New Cesamex et Biogenis, de présenter leurs produits. Les MPR peuvent les prescrire à leurs patients, en vue de trouver des solutions à leurs problèmes de santé.

AMT Pharma a présenté son produit neuro-protecteur, le Centrum ainsi que Trioméga, constitué des acides gras essentiels afin de maintenir la santé du coeur et l'équilibre du sang. New Cesamex, quant à elle, a présenté ses antibiotiques, ses antispasmodiques, ses anti-inflammatoires et ses anti-hémorroïdaires dont Anset, Normegyl, Spasta 10/20, Cemycine, Esmor 40 inj, Cepime, Newmex, Cefam, Hemorex, Esmodon, etc. Cependant, Biogenis a présenté ses antioxydants (Hercule), ses anti-inflammatoires (Flamo) et ses antipaludiques. Chacune de ces firmes a vanté les avantages de ses produits, afin d'éclairer la lanterne des MPR et de leur permettre de prendre la bonne décision dans leurs prescriptions pour leurs malades.

La formation continue

Dans le cadre de la formation continue, les MPR ont suivi un exposé sur la gestion ou la prise en charge de la douleur. L'interaction qui avait suivi cet exposé a démontré l'intérêt des participants à cette matière. Après cette session, les rideaux sont momentanément tombés sur la neuvième assemblée générale pour permettre aux MPR de traiter des matières dont le public, composé de familles de ceux qui ont prêté serment et d'autres invités, n'avaient pas accès. Le rendez-vous avec le CNMPR avait donc été pris pour l'année 2018 au cours de laquelle cette corporation affirme avoir des perspectives plus radieuses.