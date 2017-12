Congo-Brazzaville: Basket-ball - La 3e édition du Play for peace se termine en beauté

Après deux jours d'activités autour du street ball, du rap, de jeux et animations diverses, le tournoi a pris fin le 17 décembre, au stade Synergie Sport de Pointe-Noire, avec la victoire de For Black en juniors et d'Avengers en séniors aux tournois Play ground 3 contre 3 (half Court).

Trente trois équipes de juniors et douze de seniors ont pris part aux deux tournois Playground 3 contre 3. Après les éliminatoires, la finale a opposé en juniors For Black qui a étrillé Renaissance par 23 points à 11 tandis qu'en seniors, c'est l'équipe d'Avengers qui a pris le dessus sur No Limit, le champion sortant sur le score de 20 à 15. En marge du tournoi, plusieurs autres concours ont été organisés, notamment celui des trois points; de danse; de chant ainsi que le smatch ball et des activités entrecoupées par des jeux et animations diverses.

Selon Sylvain Mabona, président de l'association Nocko, initiateur du tournoi, la 3e édition a été une réussite puisque le but recherché, à savoir fédérer les jeunes autour de la philosophie de la paix, a été atteint. « Nous remercions tous ceux qui ont apporté leur concours au succès de l'activité en souhaitant que lors des prochaines éditions, d'autres partenaires vont nous rejoindre. Nous voulons transmettre la joie aux jeunes, communier avec eux pour que le pays en tire profit en formant des cadres et des personnes responsables capables d'assurer la relève de demain », a-t-il promis. Cette troisième édition a été organisée en partenariat avec l'association Synergie Sport qui appuie la jeunesse par des formations et un encadrement adéquats. Lors de la dernière journée, l'artiste musicien Teddy Benzo, ancien basketteur, accompagné de son groupe, a gratifié le public d'une sympathique offrant un avant goût de son opus qui sort dans les prochains jours.

De nombreux sportifs, parents et jeunes ont salué cette initiative qui permet de cultiver, au sein de la jeunesse, les valeurs du vivre et travailler ensemble mais aussi et surtout la valorisation de la culture sportive comme moyen de compréhension des sociétés, la valorisation du sport comme accélérateur du développement, la découverte des jeunes sportifs talentueux, le partage d'émotions fortes autour des idéaux fédérateurs véhiculés par le sport.

Les équipes gagnantes et les finalistes ont reçu des trophées et d'autres cadeaux tout comme Rodrigue, vainqueur en catégorie concours trois points; Précieux Goma en smatch ball et John Woward d'Avengers le meilleur joueur du tournoi. Play for Peace est un évènement sportif gratuit qui s'inspire des évènements similaires dans le monde: Rucker Park à Harlem, Venice Beach à Los Angeles aux États-Unis et Quai 54 à Paris (France).