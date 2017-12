Ile Maurice: Postes de police - Des poulaillers qui abritent rats et cafards

Tous ses problèmes sont-ils pris en compte ? Dans sa Private Notice Question, Xavier-Luc Duval a demandé s'il n'était pas possible de prévoir des locaux temporaires pour les policiers, le temps de les résoudre. Le ministre mento devait déclarer qu'il «transmettrait les informations au commissaire de police». Du côté du police press office, on nous a fait comprendre qu'il fallait s'en tenir aux réponses données par «le patron»...

Ce n'est pas le père Noël qui le dit, mais le ministre Mentor et de la Défense. Sir Anerood Jugnauth répondait à une question du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, au Parlement, le mardi 12 décembre. Celle-ci avait trait aux conditions de travail des policiers et de l'insalubrité au sein de certains postes de police et quarters. Qui seraient devenus des abris pour cafards et rats, entre autres bêtes. Qu'en est-il ? Direction Curepipe, pour chercher la petite bête et la grosse. Deux bâtiments se côtoient, en fait : l'un datant de 2007 sert de QG aux policiers alors que la bâtisse, qui se trouve à deux pas de la cour, abrite les bureaux de la Criminal Investigation Division.

