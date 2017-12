Ile Maurice: Crime dans un 5-étoiles, la version de Rattan Gujadhur

Ce fait divers nous a choqués. Avant d'être balayé par tant d'autres atrocités dans l'actualité. Rattan Gujadhur, lui, n'a pas oublié. L'histoire de cette jeune Irlandaise retrouvée morte dans un palace du Nord de l'île, ou elle était venue en lune de miel. Tuée alors qu'elle voulait - c'est l'histoire qui a circulé - récupérer des biscuits dans sa chambre d'hôtel.

Recollections of a honeymoon murder de Rattan Gujadhur vient de paraître. L'auteur (docteur en chimie qui a longtemps vécu à l'étranger) prend le soin de préciser qu'il s'agit d'une oeuvre «purely fictional and is a continuation of my explorations of 'exile' and 'loss'». Ce qui ne l'empêche pas de dédier l 'ouvrage construit en une cinquantaine de chapitres très courts aux, «many murdered, brutalized and raped in Mauritius (... ) To those cons idered mad, sinners and useless in this place many still call paradise on earth».

Dans sa version pas si romancée des faits, Rattan Gujadhur introduit un narrateur omniscient dans la tête de la nouvelle mariée. Dès la première image : la pluie sur un avion et un signal cosmique de Shiva, l'auteur ne laisse aucun doute sur l'issue fatale. Il l'annonce d'emblée.

Ce personnage féminin a une fêlure. Elle n'est pas tout à fait adaptée au monde. Elle se retire souvent dans son propre univers. Malgré le luxe qui l'entoure, elle finit par trouver qu'un 5-étoiles, paradis pour touristes, c'est l'enfer de ceux qui y travaillent. Une coquille vide qu'elle n'arrive à remplir qu'au contact de l'océan et de ses milliards de créatures. La créativité de Rattan Gujadhur c'est de faire vivre ce personnage fragile. De nous donner l'image d'un petit oiseau en cage, prise entre ses rêves de jeune fille d'un milieu aisé. Son goût pour l'Inde exacerbé par ses ancêtres qui y ont vécu. Et cet homme qu'elle vient d'épouser mais dont elle n'est pas vraiment sûre qu'il soit le bon.

Au détour d'une excursion touristique vers les lieux de culte de Port-Louis, l'auteur dessine le gouffre de sensibilités qui sépare ce jeune couple en lune de miel. Ce qui lui permet d'ouvrir la fiction à la réflexion philosophique. Pourquoi chercher au loin, à Maurice, pseudoparadis où la police - c'est l'auteur qui l'écrit - brille par son incompétence, alors que le bonheur est à l'intérieur de soi ?