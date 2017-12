Tunisie: Les noces d'or de Rachid Ayadi

D'heures et heures consacrées à sa vocation qu'il n'abandonna jamais, et qui le lui rend bien en ne le trahissant jamais: celle d'un conteur de l'éphémère. Une passion qui occupe toujours un pan entier de sa vie de journaliste de la Belle époque sur laquelle ni le buzz ou le scoop ni encore moins les artifices contemporains n'ont jamais eu de prise.

Personnage incontournable et silhouette familière pour tous ceux qui ont appris à fréquenter la tribune de presse du stade Taieb Mhiri de Sfax, Rachid Ayadi poursuit son œuvre d'inlassable conteur des épopées sportives. «Comme au bon vieux temps»: le titre d'un de ses articles paru il y a un an rappelle la nostalgie qui habite ce sportif-né qui a fini par la force des choses par se faire une idole: Hamadi Agrebi auquel il pourrait, comme chaque Sfaxien qui se respecte, dédier un roman d'amour.

