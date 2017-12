Tunisie: Une formation en dents de scie

Nous avons dû attendre quelques années pour voir la Tunisie participer à un nouveau mondial en 2007.

La sélection nationale de Maher Kanzari se composait de joueurs talentueux, mais finalement seul Youssef Msakni fera longue route en sélection nationale A. Bilel Ifa fera des allers et retours avec la sélection majeure. Aujourd'hui, il ne parvient plus à s'imposer même dans son club. Nous arrivons à présent à la sélection de Abdelhay Ben Soltane. Aucun joueur de cette génération n'a percé depuis. Les raisons sont multiples.

Des joueurs pressés

Beaucoup de facteurs entrent en considération pour expliquer pourquoi de nombreux joueurs talentueux se sont perdus en cours de chemin. Il faut revenir à la base pour trouver les solutions. Il y a quelques années, les centres de formation n'étaient pas nombreux.

Pourtant, certains joueurs sont parvenus à se frayer un chemin. Aujourd'hui, il y a des centres de formation à travers toute la république, mais le travail est incomplet. Pour savoir pourquoi, il faudra aller le demander aux parents des joueurs et aux intermédiaires toujours à la chasse des talents. Ces derniers profitent de la situation et gâchent en quelque sorte la carrière de ces jeunes joueurs. Les agents de joueurs leur promettent monts et merveilles, simplement pour gagner de l'argent sur leur dos. Ces joueurs voient du coup leur élan stoppé au niveau de la formation.

Après avoir entamé leur pré-formation puis leur période de formation, ces jeunes ne continuent pas et la période de post-formation est abandonnée, puisque ces joueurs signent des contrats et deviennent les otages des clubs. Ceux-ci en deviennent les prioritaires aussi. Ce sont effectivement les clubs qui s'interposent et la formation en dents de scie de ces jeunes joueurs ne leur permet pratiquement plus d'avancer et de progresser. Cela explique pourquoi nos sélections des jeunes ne sont pas toujours présentes dans les joutes mondiales.