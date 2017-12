Tunisie: Lassaâd Hanini - «J'ai tout raflé avec le CA»

Lassaâd Hanini a fait la découverte du football dans les terrains vagues ce qu'il considère comme le plus grand événement de sa vie. Il a une telle passion pour ce jeu qu'il passe l'essentiel de son temps dans les quartiers.

Il signe à dix ans sa première licence au CA «J'ai commencé le football dans les quartiers. C'est l'entraîneur Zitouni qui m'a conseillé de passer un test avec l'équipe de Bab Jedid. J'ai été accepté par les deux entraîneurs Rachid Troudi et Youssef El Khal.

Mais après deux ans avec les écoles et les minimes, j'ai décidé de lâcher le football et de me concentrer sur mes études. Ce fut un coup dur pour mes entraîneurs et aussi pour mes coéquipiers».

Mais ce ne fut que partie remise. En effet, Lassaâd Hanini avait le football dans le sang. Il accompagnait son frère Abdelwahed pour jouer un match avec les grands au Parc A.

«Et au cours d'une rencontre de sport et travail, l'entraîneur des juniors du CA, Abelkarim Cheikhrouhou, m'a vu et il m'a incité à revenir au CA.

«Certes, le hasard a voulu que l'entraîneur Abdelkarim Cheikhrouhou m'a découvert et sur les conseils du coach Hattab, j'ai été intégré directement avec les juniors avec mon coéquipier Mohamed Hzami pour me concentrer définitivement sur le football. Et après quelques matches, j'ai rejoint les juniors A avec Faouzi Rouissi et Adel Hammami en 1988».

Depuis, Lassaâd Hanini s'est imposé comme pivot et sa première titularisation a été face au SRS et cette saison-là, il a remporté le doublé.

«Après le doublé avec les juniors, j'ai achevé l'année suivante avec un autre doublé avec les espoirs guidés par Wajdi Essid, un entraîneur aux grandes qualités techniques et morales. C'était en 1989.

Mais la chance m'a souri lorsqu'au cours d'un derby face à l'EST en lever de rideau, toute l'équipe a réalisé une prestation époustouflante en battant les «Sang et Or» 6-0 et j'ai fait un très bon match ponctué par un but. Balaci était dans les gradins et a ordonné aux responsables de m'emmener à Djebel Oust pour rejoindre les seniors en 1990».

L'entraîneur Balaci et le DTN Radulescu décèlent chez Hanini toutes les qualités du pivot moderne eu égard à sa rapidité, à son sens de l'anticipation et à ses dons défensifs et offensifs. La saison 1990 ayant été celle de la décompression, Lassaâd Hanini -- le nouveau Gommidh -- retrouve toute sa verve.

«Côtoyer les Rouissi, les Sellimi, Nasri et Hammami était un grand plaisir et aussi une envie de me surpasser. J'ai joué mon premier match face au CSHL en seconde période. Et depuis, je suis devenu un titulaire indiscutable.

Côtoyer Sami Nasri, les frères Rouissi et les frères Sellimi était un rêve et une confirmation de m'avoir imposé avec ses vedettes, ce fut la saison où nous avons remporté quatre titres : le doublé, la Ligue des champions et la coupe afro-asiatique.

Qui dit mieux. J'en profite pour rappeler que c'est grâce à ma regrettée mère qui n'a cessé de me soutenir avec l'aide de mon père aussi mes frères Abdelwahed, Abderrazek et Najib».

Mais cette distinction ne peut effacer le regret d'avoir été frustré d'une carrière professionnelle. Des clubs comme le CSS (avec Ben Yahia comme entraîneur), le CSHL, un club français et Al Ahly saoudien exprimèrent leur vœu de le recruter.

Ce sont les deux présidents Chérif Bellamine et Hamouda Ben Ammar qui s'y opposèrent. Le football lui a toutefois offert sa meilleure tranche de vie en lui permettant de produire du spectacle au grand public clubiste si reconnaissant. «J'ai été contacté par plusieurs équipes tunisiennes et étrangères. Mais je me suis résigné, et ce, en raison de mon amour pour CA et pour mes dirigeants».

Lassaâd Hanini a été entraîné par plusieurs entraîneurs compétents au cours de ses dix années avec les seniors du Club Africain.

«Je remercie tous mes entraîneurs des catégories des jeunes, surtout que sans eux je n'aurais jamais été un bon joueur. En seniors, j'ai eu la chance d'être entraîné par les meilleurs entraîneurs : Balaci qui a eu le mérite de me lancer parmi les seniors et m'a fait confiance.

De son côté, Radulescu a eu confiance en moi et a demandé à Henri Kasperczak de me convoquer en équipe de Tunisie. Il y a aussi Serafin, lui, c'est la rigueur tactique. Après, il y a eu Exbrayat, qui a réussi à être un joueur polyvalent, vu mes qualités techniques.

Je ne peux pas oublier les deux grands entraîneurs Faouzi Benzarti et Youssef Zouaoui qui m'ont redonné un second souffle pour être un joueur compétitif et disponible».

Hanini a aussi remporté un titre national et une Coupe arabe en battant l'ESS à Sousse grâce à un penalty réussi par Nabil Maâloul : «Il y a deux joueurs qui m'ont bien aidé et encouragé pendant ma carrière au CA. Il s'agit de Sami Nasri et Nabil Maâloul. Ces deux grands joueurs ont les capacités d'évoluer dans de bonnes conditions. Leur mérite est grand».

Il a aussi évoqué sa carrière en équipe de Tunisie de 1995. «J'étais dans les nuages en équipe nationale de Kasperczak, avec Chokri El Ouaer, Beya, Hamrouni, Boukadida, Limam, le regretté Hédi Berrkhissa, Bouazizi, Sellimi.

J'ai fait ma première apparition face au Sénégal. Nous avons fait une bonne Coupe d'Afrique et dommage qu'on ait raté la partie face à l'Afrique du Sud. Mais le mérite du groupe est grand».

En l'an 2000, Lassaâd Hanini achève sa carrière footballistique par une coupe remportée face au CSS. Il a choisi de se démarquer de ce sport, sans renier son apport ni ses vertus. Il a fait deux formations d'entraîneur et il a eu le CAFC et le CAFB.

«En raison de mes blessures, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de footballeur et de me concentrer sur le métier d'entraîneur qui me passionne. Après que j'ai obtenu mes diplômes, Montacer Louhichi m'a engagé comme entraîneur des jeunes.

Ce fut une expérience très enrichissante. Lors de ma carrière, je n'ai pas marqué beaucoup de buts, mais je me souviens toujours de mes deux buts face à l'OK et à l'EST où j'ai réussi à marquer face à Chokri El Ouaer».

Evoquant la qualification du onze national à la Coupe du monde de Russie, l'ex-international du CA, Hanini, a souligné que «ce sera une occasion de renouer avec la Coupe du monde et de réhabiliter notre football, décimé par les crises.

Mais je pense qu'avec Nabil Maâloul et son groupe, nos chances sont intactes en dépit de la présence de l'Angleterre et de la Belgique. Nabil Maâloul est un entraîneur très intelligent et il sait comment s'y prendre avec ce genre de situation».

Tout en resentant de la fierté découlant de sa fidélité au Club Africain, le retraité à 28 ans estime qu'il était capable d'une meilleure carrière dans des conditions plus avantageuses, malgré qu'il ait tout gagné.