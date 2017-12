Tunisie: Sous le signe de la fraternité

Dans la catégorie seniors, l'association Tebroura (Ramzi Ben Salem Cheikh et Jabeur Abdelkader) a consolidé sa place de leader en devançant l'Association des prisons et pénitentiaires (Ramzi Saâda et Mohamed Ali Zamouri), le Club de Mornaguia (Brahim Ayari et Sami Zelfani) et le Club d'Al Chihya (Tarek Gharbi et Sami Hadj Salah).

En espoirs, Menzel Nour a remporté cette finale de championnat face à Al Mhamdia, l'Association Al Mornaguia et Ksibet Sousse. Le duo Achraf Ayari-Mazen Mejrissi a été très appliqué et très adroit.

Dans la catégorie juniors, Club Monastir a annoncé la couleur en battant successivement Club Sportif Bardo (1), Club Sportif Bardo (2) et Ragba Tataouine. Le mérite en revient aux deux joueurs de Monastir, Nizar Bchir et Adem Zarraâ, qui ont été très adroits dans cette finale.

Enfin, les cadets (Al Halya) et les minimes (Sakhira) ont remporté des finales de cette journée de championnat.

La palme à l'équipe de Mornaguia

Au cours des finales de championnats entre les Ligues espoirs organisées à Sfax, l'Association Al Mornaguia a remporté haut la main cette compétition, devançant le Club Sportif du Bardo (2), Ksibet Sousse (3) et Club Monastir.

Ce fut une réussite qui est tout à l'honneur de la Ftbp et de son président, Lassaâd Eddif.

Résultats techniques

Seniors

1/ Association Tebroura

2/ Association des prisons et pénitentiaires

3/ Association Al Mornaguia

-/ Club Chihya

Espoirs

1/ Association Menzel Nour

2/ Club Al Mhamdia

3/ Association Al Mornaguia

-/ Ksibet Sousse

Juniors

1/ Club Monastir

2/ Club Sportif du Bardo(1)

3/ Club Sportif du Bardo(2)

-/ Regba Tataouine

Cadets

1/ Club Al Halya

2/ Club Menzel Nour

3/ Club Mahrès

Minimes

1/ Club Skhira

2/ Ksibet Sousse

3/ Club Mahdia

-/ Club Skhira(2)

Finale des Ligues (espoirs)

1/ Club Al Mornaguia

2/ Club Sportif du Bardo

3/ Ksibet Sousse

4/ Club Monastir