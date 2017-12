Tunisie: Raviver la flamme

Et, pour pouvoir agir en connaissance de cause, Jeddi a bien fait de programmer un match amical, samedi après-midi, contre le COM. Une occasion qui lui a permis de voir de près les dispositions de chaque joueur.

C'est à la lumière des constats qu'il mettra en place une stratégie de travail, un programme qui prendra en compte les carences, les anomalies et les maladresses persistantes. Tous les joueurs disponibles ont été utilisés, soit vingt-deux joueurs de champ et deux gardiens. Chacun d'eux s'est dépensé à fond dans le but de plaire et de gagner la confiance de l'entraîneur. La partie s'est terminée par une victoire des amis de Regueï par un but à zéro, œuvre de Chiheb Jbali. De son côté, Ridha Jeddi insiste beaucoup sur le fait que l'équipe manque d'attaquants.

Des renforts dans le compartiment offensif sont, par conséquent, indispensables dans les prochains jours. Par ce succès symbolique, espérons que le signe indien a été chassé une fois pour toutes et l'ESZ retrouvera le goût du jeu. Indépendamment du résultat, ce test va sûrement aider Jeddi à remettre l'équipe sur les rails le plus tôt possible, sachant que les trois premiers matches de la phase retour seront décisifs et déterminants.