Nos jeunes méritent un bien meilleur encadrement avec de nombreux stages de bon niveau et des participations à des tournois de bonne facture. En même temps, il ne faut guère sacrifier les études des jeunes dont une grande partie échoue dans leurs études et leur carrière à la fois.

Il faut également que l'on cesse de se focaliser sur les résultats et les consécrations immédiats au sein des clubs. Il faut accorder plus de temps aux jeunes qui restent la base sur laquelle on construit l'avenir.

Et si aujourd'hui on s'aperçoit que le niveau de nos joueurs seniors est devenu approximatif pour la majorité écrasante, c'est seulement parce qu'on a lamentablement négligé la formation des jeunes.

