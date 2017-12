Tunisie: Retour de flamme

Etoile Sportive de Metlaoui bat Club Athlétique Bizertin (2-0). Score à la mi-temps (0-0).

Buts: Fehmi Maâouani 48' et Imed Meniaoui 71'

Arbitrage de Rochdy Guezguez assisté par Khalil Hassani et Ramzi Ben Frej.

Avertissements: Zahou 54' et Ben Salah 86' (ESM)

ESM: Souissi, Salem, Zahou, Ayari, Slimène- Khelij, Mhamedi, Maâouani (Bassirou 80'), Kheraifi (Lahkimi 69')- Baccouche (Mezni 80'), Meniaoui

CAB: Kasraoui- Mohamed Habib Yaken, Dridi, Ressaissi, Hosni- Cissé, Jelassi, Belarbi (Jendoubi 70'), Ben Choug (Hamdouni 50')- Ounalli, Medina.

Sans avoir démérité, le CAB tombe à Metlaoui au terme d'un match qui ne peut lui laisser que des regrets. Nonobstant le fait que les joueurs locaux ont paru plus déterminés, et cela se comprend facilement quand on jette un coup d'oeil au classement, les visiteurs ont peut-être péché par excès de confiance. Leur attitude pas prudente pour un sou leur a joué un mauvais tour. Comme si, quelque part, ils avaient sous-estimé l'adversaire ou mal calculé sa capacité de se rebiffer après une longue série négative.

Un impératif pour les locaux au coup d'envoi: retrouver goût à la victoire qui leur manque depuis le déplacement à Zarzis, ce qui fait quand même une éternité. Pourtant, en face se dresse un CAB qui a gravi les échelons et fonctionne au super cette saison. La tâche des hommes de Ghazi Gherairi paraît d'autant plus compliquée qu'il leur manque au départ certains éléments de base: Braiek, blessé et remplacé dans les bois par Souissi; Mezni côté droit de la défense, Abdessalam Jilani et Bassirou Bamba au milieu, tous gardés sur le banc....). L'ensemble coaché par Walid Ben Thabet a toutes les raisons de se méfier de ce troisième déplacement consécutif. Et cela se confirme dès les premiers échanges lorsque Meniaoui par deux fois et Baccouche sont tout près d'ouvrir la marque. Mais les Cabistes n'ont pas froid aux yeux. Ils jouent franchement le jeu, et n'hésitent pas à attaquer quand l'opportunité s'offre devant Jacques Medina (qui gâche la meilleure occasion du premier half) et Ounalli. La partie retombe vite dans la monotonie. Et ce n'est que dans les derniers instants de cette période initiale assez terne que Kheraifi tire la partie de son apathie mais sa frappe part au-dessus de la transversale. Le jeune milieu Belarbi lui répond dans les arrêts de jeu, toujours sans la réussite recherchée.

Meniaoui assomme les Nordistes

La reprise débute par un coup de théâtre: Fehmi Maâouani profite d'un moment d'inattention de l'arrière-garde de Ressaissi pour tromper la vigilance de Kasraoui (48', 1-0). La défense bizertine n'est pas dans un grand jour. Cela va d'ailleurs se confirmer trois minutes plus tard quand le même Maâouani est tout près de récidiver. Comme il fallait s'y attendre, les Cabistes tentent leur va-tout. Hamdouni, entré quelques instants plus tôt, est tout près d'égaliser, mais Souissi veillait au grain (67'). Ce qui manquait aux visiteurs, c'est-à-dire la réussite, eh bien Metlaoui va le trouver à nouveau. En vieux briscard, Imed Meniaoui va mettre les siens à l'abri en creusant l'écart d'une superbe reprise de volée à la 71' (2-0). Et donner un coup de massue sur la tête cabiste.

Grâce à un Khlij qui avait tant à se racheter, l'arrière-garde sang et or tient le coup dans le dernier quart d'heure. Comme la défense nordiste se laissa aller à deux moments de distraction coupable, la messe était donc dite malgré un dernier coup franc bien placé de Yaken. Kasraoui doit même intervenir sur Lahkimi (90+2') pour éviter une déroute à un CAB bien loin du format entrevu par exemple dernièrement à Sfax.