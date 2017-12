interview

La bijouterie est en train de vivre des temps difficiles, sur tous les plans. La loi de 2005 qui la régit est en train de tuer à petit feu les bijoutiers et les orfèvres.

La loi pénalise, à titre d'exemple, les bijoutiers qui ont acheté ou vendu de l'or truqué par une amende de 20 mille dinars et deux ans de prison. On ne peut importer des pierres précieuses ou même exploiter notre main-d'œuvre et notre savoir-faire dans le cadre d'une sous-traitance internationale. Plus de 1.200 artisans au chômage sont livrés à leur propre sort. Sinon, il faut admette que ces lois handicapent aussi le citoyen. Des individus sont en train de vendre illégalement des bijoux sur les réseaux sociaux, sans payer ni impôt ni taxe.

Quels sont les remèdes aux maux des bijoutiers?

La loi qui réglemente actuellement le secteur interdit au client de vendre un bijou, qu'il soit acheté ou offert, provenant de l'étranger. Il n'a même pas le droit de percer ce bijou. Lorsque le client souhaite acheter un bijou dans une de nos boutiques, il se trouve obligé de présenter sa carte d'identité nationale. Ce qui détourne beaucoup d'acheteurs qui préfèrent garder l'anonymat. Cette loi est vraiment absurde et doit être revue le plus tôt possible, car elle ne sert l'intérêt de personne. Par ailleurs, nous, commerçants, recommandons la suppression du poinçon de l'Etat, dont la crédibilité est mise en doute.

Quelles sont vos revendications ?

Nous demandons juste des lois plus souples et de supprimer l'article 35 afin que le secteur puisse rebondir. Trouvez-vous normal qu'on n'ait pas le droit d'échanger les produits invendus auprès de nos fournisseurs ? C'est vraiment absurde.

A quel point la dépréciation du dinar est-elle néfaste?

Cela a profondément affecté notre activité, vu que le prix de l'or se fixe sur le dollar américain. De ce fait, plus le dinar baisse face au dollar, plus le prix de l'or augmente. Et cela a eu des conséquences négatives directes sur le citoyen, qui se trouve souvent incapable d'acheter de l'or (notamment celui de 18 carats).

Face à la cherté de l'or, des citoyens optent pour le marché parallèle. Comment réagissez-vous ?

Le marché parallèle a porté un coup très dur à notre secteur. Aujourd'hui, des énergumènes sont en train de vendre illégalement des bijoux sur les réseaux sociaux, sans payer ni impôt ni taxe. Ils offrent, de surcroît, un choix varié de marques internationales, alors que nous, de notre côté, nous n'avons pas le droit d'en importer. C'est une concurrence déloyale, et personne ne réagit, malgré nos plaintes récurrentes.

La relation entre les marchands d'or et leurs clients est-elle toujours aussi tendue ?

Oui, plus que jamais ! Les relations sont au point mort. Chacun voulant servir ses intérêts, la vente et l'achat ne s'opèrent plus. On n'est plus aussi soudés, comme par le passé. En fin de compte, cette structure professionnelle lance un appel urgent pour lutter contre les circuits parallèles d'approvisionnement en or. Le respect des normes, la transparence commerciale et la modernisation des procédures sont nécessaires. Un autre appel est lancé aux autorités compétentes pour une réunion urgente. Il est temps que le gouvernement prête une oreille attentive aux maîtres commerçants, artisans soient-ils, et industriels.