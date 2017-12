Cote d'Ivoire: Elle se fait passer pour un médecin - Trois mois de prison

Des pleurs suivis de cris stridents de la part de la famille de N'Guessan Kousso Caroline, 55 ans, qui venait d'écoper d'une peine de prison de trois mois ferme infligée par le tribunal de première instance de Bouaké, pour avoir usurpé le titre et exercé illégalement la profession de médecin.

Que d'émotion dans la salle d'audience bondée ce jour-là ! des enfants, des frères et sœurs, des amis de quartier qui voient cette proche, menottée et conduite sous bonne escorte à la prison civile et de correction de Bouaké.

L'image était insoutenable. Il se trouve que dame N'Guessan Kousso Caroline, après avoir appris le métier de sage-femme dans une clinique créée par Mme K. J , une sage-femme diplômée d'État, décide d'aller ouvrir une clinique clandestine dans un quartier populaire de Bouaké.

Puisqu'elle pas les qualités et la formation requises pour le faire auprès des autorités compétentes.

Et dans cette clinique, avec le cachet de son ancienne patronne qu'elle considère comme sa mère adoptive, elle pose des actes médicaux, tels que les consultations, les accouchements, les soins, etc. Et voilà qu'en début de mois décembre, elle reçoit une dame à terme.

L'accouchement se passe bien. Mais la dame a une hémorragie interne.

Une victime en couche

Cette dame est conduite urgemment au Chu. Malheureusement, elle décède. Le cachet qui a servi au transfert appartient à Mme K. J. Celle-ci est convoquée. Elle rentre urgemment d'Abidjan où elle séjournait.

« Nous n'avions pas reçu dans nos services une telle patiente », avoue-t-elle. C'est alors que le pot au rose sera découvert. Dame N'Guessan Kousso Caroline sera arrêtée.

Devant les juges, elle reconnait les faits qui lui sont reprochés. « Monsieur le président, je demande votre clémence et je demande pardon à toute la nation ivoirienne », supplie-t-elle.

Son ancienne patronne reconnaitra qu'elle l'a adoptée effectivement parce qu'elle est une femme aux dons innés, elle apprenait vite et était dévouée à la tâche.

Le parquet a requis une peine d'un an de prison ferme. Après avoir statué publiquement, le tribunal qui a été très clément l'a condamnée finalement à trois mois de prison ferme.