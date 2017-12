Ile Maurice: Offres spéciales - Emirates gâte les voyageurs mauriciens

Et si pour les fêtes de fin d'année, vous vous envoliez pour Toronto, Perth ou encore New York, voire Dubaï ? Emirates a décidé de choyer les voyageurs mauriciens à travers des offres spéciales «Hello 2018» sur les vols en classes Économie et Affaires.

Ainsi en classe Économie, comptez à partir de Rs 42 942 et Rs 30 774 pour un vol vers Toronto et Perth respectivement. Vous préférez vous rendre à Munich ? Il faudra débourser à partir de Rs 23 488. Tandis que pour un vol vers Kuala Lumpur, Djeddah et Chennai, il faudra compter à partir de Rs 21 498, Rs 26 579 et Rs 15 667, respectivement.

Les tarifs spéciaux en classe Affaires concernent les destinations suivantes : New York (Rs 160 610), Melbourne (Rs 101 173), Francfort (Rs 55 866), Kuala Lumpur (Rs 73 398), Dubaï (Rs 50 438) et Mumbai (Rs 56 273).

Le choix ne se limite toutefois pas qu'à ces destinations. Les offres spéciales «Hello 2018» comprennent en effet une panoplie de destinations sur le réseau d'Emirates.

Afin de pouvoir en profiter, les réservations doivent se faire entre les 18 et 27 décembre. Les voyages devront être effectués entre le 18 décembre 2017 et le 30 juin 2018.