Ile Maurice: #18 - La victoire d'Arvin Boolell ne sera pas sans conséquences pour le MSM

Un ancien parlementaire, qui était au sein du MMM dans les années 70 et 80, trouve qu'avec cette victoire, Arvin Boolell deviendra le principal challenger de Pravind Jugnauth au Parlement, même s'il n'est pas le leader de l'opposition. «Nous savons tous comment cela se passe à Maurice. Des fonctionnaires n'hésiteront pas à donner des dossiers à Arvin Boolell pour acculer le gouvernement et, d'autre part, des hauts gradés de la police n'auront pas cette tendance à faire du cover-up dans certaines enquêtes qui concernent des parlementaires du pouvoir, car ils pensent que le nouveau gouvernement sera formé par le PTr.»

«Qui aurait pensé qu'Arvin Boolell aurait gagné avec autant de panache dans cette circonscription ? Et je pense que dans les circonscriptions rurales, le PTr est encore plus fort», ajoute le parlementaire en question. Il prédit que ce parti va consolider ses assises et que toute remontée des rouges se fera au détriment du MSM.

