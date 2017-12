Ile Maurice: MIoD - Exit Heba Capdevilla-Jangeerkhan, Neemalen Gopal le nouveau président

Sa nomination est survenue le mercredi 13 décembre. À l'issue d'un vote, Neemalen Gopal a été désigné comme le nouveau Chairman du conseil d'administration du Mauritius Institute of Directors (MIoD). Il succède ainsi à Heba Capdevilla-Jangeerkhan. Cette dernière a été sous le feu des projecteurs suivant le renvoi du Suisse Juan Carlos Fernandez Zara comme Chief Executive Officer (CEO), le 22 septembre.

IT Cluster Director du groupe Leal, Neemalen Gopal s'est dit ravi de cette nomination. Il prône la continuité. «Je souhaite poursuivre notre action pour continuer à promouvoir la bonne gouvernance au sein des conseils d'administration à travers nos divers forums et formations.» Formaticadres des secteurs public et privé».

Ce n'est pas tout. «2018 nous réserve de multiples défis», souligne Neemalen Gopal, qui est membre du conseil d'administration du MIoD depuis 2015. Entre autres, la remise sur pied du Directors Development Programme. Ou encore «une meilleure synergie entre les différents acteurs tel que le NCCG, la FRC, la FSC et le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, Business Mauritius afin que nous puissions tous nous aligner sur les meilleurs pratiques pour les entreprises».

Neemalen Gopal aura pour vice-président Guillaume Hugnin, Group Export Manager du groupe Eclosia. En outre, le nouveau conseil d'administration du MIoD est composé de : Aisha Allee, fondatrice et présidente de Blast-Burson Marsteller ; Sanjiv Bhasin, CEO d'AfrAsia Bank ; Olivier Decotter, ‎Head of Legal and Corporate Affairs / Ethics Officer du groupe IBL ; Gary Gowrea, directeur de Tax and (Mauritius) Ltd ; le Dr Linda Mamet, directrice du Regional Training Centre ; Roshan Ramoly, directeur de LinearArc Solutions ; Christine Sauzier, Head of Legal du groupe CIEL ; Jozef Tournel, Managing Partner d'EMA Partners International ; et Nathalie Venis, Head of Downstream & Storage de Petredec.