Ile Maurice: Incendie à Shoprite - Les soeurs de Dinesh Domah se tournent vers la justice

Elles souhaitent connaître la vérité au sujet du décès de leur frère. Et, surtout, que les coupables paient pour sa mort. Les hommes de loi comptent compiler un dossier au début de cette semaine et demander aux institutions un rapport sur l'incendie.

Il aura fallu aux pompiers et policiers huit jours pour retrouver le corps de leur frère. Dinesh Domah n'a pas survécu à l'incendie qui a éclaté dans un entrepôt de l'hypermarché Shoprite, dans l'après-midi du dimanche 12 novembre. Un mois après ce drame, Sandhya et Sanjana Domah, les soeurs du jeune homme, ont retenu les services de l'avoué Manoj Appadu et de l'avocat Vikash Teeluckdharry.

