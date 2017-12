Ile Maurice: Pénurie d'eau à Rodrigues - Des habitants furieux obstruent la route

Water, water every where. Nor any drop to drink... écrivait Samuel Taylor Coleridge dans The Rime of The Ancient Mariner. Et les Rodriguais ne devraient pas le démentir. Las de la pénurie d'eau, des habitants de l'Ile-Michel, dans le sud, ont exprimé leur colère, ce mardi 19 décembre.

Ils ont obstrué la route avec des bidons d'eau vides. Ces familles exigent d'être approvisionnées en eau potable. Un exercice similaire est prévu cet après-midi, à Dan Pima, pour la même raison.

Force est de constater que depuis une semaine, il y a au moins une manifestation par jour dans l'île. Les nappes phréatiques et les réserves d'eau sont à sec, alors que la demande en eau est en hausse.

Le fait est que les camion-citernes de l'Assemblée nationale de Rodrigues ne suffisent pas à satisfaire la consommation locale. Après une réunion de la commission chargée de la distribution d'eau hier, lundi 18 décembre, il a été décidé que des camions privés seront également réquisitionnés pour la distribution d'eau.