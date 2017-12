Cote d'Ivoire: Life Tv-M6 - Forces et faiblesses du partenariat

L'État ivoirien, conformément la promesse faite par le candidat Alassane Ouattara, a libéralisé le paysage de la télévision privée gratuite sur la TNT, prévoyant d'attribuer 7 fréquences. À ce jour, 4 fréquences ont été attribués : à Canal + pour la chaîne A, à TV7, une chaîne d'information, à NCI et à Life TV, la chaîne du groupe Voodoo.

Fondateur du groupe Voodoo, et promoteur de Life TV, Fabrice Sawegnon avait entamé des discussions avec TF1. Après l'échec de ces discussions, il s'est tourné vers M6, que Canal + venait de retirer M6 de son bouquet payant en Afrique.

À la recherche de recettes publicitaires, plusieurs opérateurs français et même au delà - de Bouygues à Bolloré, en passant par Xavier Niel et Nicolas de Tavernost - veulent être présents à Abidjan. Ils voient la Côte d'Ivoire comme un nouvel Eldorado après la libéralisation du paysage audiovisuel. Or, qui fait partie de ceux qui connaissent mieux et maîtrisent parfaitement le marché publicitaire, si ce n'est Fabrice Sawegnon?

En s'associant avec Fabrice Sawegnon, Nicolas de Tavernost revient en Afrique avec 33 % des parts de Life TV, qui sera opérationnel au second semestre 2018. Life TV sera une chaîne généraliste avec du divertissement, du cinéma, des talk-shows et de l'information. M6 y mettra une partie de son catalogue. Des émissions seront produites à Abidjan, avec la construction d'une plateforme de 1000 m2 destinée à produire des contenus.

L'objectif est bien de concurrencer Canal +, longtemps hégémonique en Afrique. Au début, Life TV ne diffusera que sur Abidjan et ses environs, soit près de 6 millions de téléspectateurs. Par la suite, Life TV compte se développer et prendre des licences dans d'autres pays. Les resources de ces chaînes de la TNT proviendront uniquement de la publicité, un marché que maîtrise parfaitement le Groupe Voodoo.Stratégiquement et financièrement, l'alliance avec M6 est pour Fabrice Sawegnon une très bonne chose. On peut supposer que M6 voudra monter au capital de Life TV, l'Afrique représentant un formidable marché pour des opérateurs qui n'auront aucun mal à séduire des téléspectateurs jeunes, qui consomment de la télévision différemment, sur des tablettes, des smartphones. La télévision-canapé, celle qui se consomme assis dans un canapé, intéresse de moins en moins les jeunes.

L'expérience et le poids de M6 dans ce secteur stratégique et le dynamisme de Fabrice Sawegnon, véritable « geek » qui sait saisir l'air du temps et qui raisonne en « publicitaire » peuvent faire de la Côte d'Ivoire un « hub » régional dans ce secteur stratégique. Il s'agit aussi, pour Life TV, de valoriser le capital humain à travers la formation des techniciens, des journalistes, des reporters et des animateurs de télévision.

Mais, ces chaînes de la TNT sauront-elles rompre avec les codes de la télévision occidentale pour produire des contenus véritablement africains et locaux ? Il peut exister un néocolonialisme culturel couplé à un néocolonialisme technologique, si les partenaires des opérateurs africains refusent tout transfert de technologie et de savoir-faire.