Tunisie: Dans la légitimité

Au Club Africain, on a tout de même envie de rêver en s'imaginant revenir au-devant de la scène. Oui, le rêve est permis. Oui, les grandes équipes ne meurent jamais. Quoi qu'il arrive, on voit mal une institution en manque d'arguments et d'hommes.

En manque de référence vis-à-vis du passé, de passion en prévision de l'avenir. Le mythe clubiste est toujours vivant. Les principes de base subsistent et sont toujours là, les certitudes de toujours impriment une personnalité, un style, un mode de comportement. Le CA ne se contente pas aujourd'hui de se revendiquer dans un statut autre que celui des dernières années, il se doit de s'ouvrir à des choses nouvelles. Il ne postule pas encore à une place de choix. Mais il est clair qu'il est en train d'adopter tout ce qui devrait correspondre aux (pré)dispositions naturelles de ses joueurs, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans. Des joueurs qui se voient déjà en amoureux de tout ce qu'ils entreprennent et de tout ce qu'ils sont censés accomplir. Et surtout de priorité et des contraintes qui vont avec...

Il y a de ces matches qui ne se gagnent pas par les plus forts, ni par les plus en forme, mais surtout par ceux qui en veulent plus que leurs adversaires. L'effectif clubiste actuel donne bien l'impression de vouloir échapper à l'ordinaire. Par la présence. Par l'action. Par la volonté et la détermination. Dans ce contexte bien particulier, ce n'est pas l'action qui fait la différence, c'est également l'usage que l'on en fait.

On retiendra les ressources et les moyens déployés lors du dernier clasico pour s'adapter aux nouvelles exigences. L'on appréciera, avec beaucoup d'égard et d'estime, cette faculté de dépassement qui a permis aux joueurs d'aller même au-delà de ce qui est permis.

Les clubistes sont dans le dur. Cela, on ne l'ignore pas. Mais ils sont aussi et quoi que l'on puisse imaginer dans la légitimité. La plupart même dans la force de l'âge. Ils ne regardent pas ailleurs. Ils sont conscients de leurs dispositions et de ce qui les attend. Le sens et la signification d'un exploit ont une raison d'être particulière dans les moments difficiles. Le compteur des points est enclenché. Le CA tient aujourd'hui à s'octroyer un monde nouveau. Un monde apte à le rendre un jour indestructible. Il se lance dans un nouveau défit avec assurément des objectifs et des ambitions légitimes et justifiées. Si toute considération sportive s'incline devant les chiffres et les résultats, il est évident que la principale motivation de l'équipe serait la culture de performance.

C'est ainsi que naissent les exploits. C'est ainsi que se construisent les carrières des grands joueurs. Autant qu'il est permis au CA de grandir, autant il lui est aujourd'hui nécessaire de ne pas ignorer les règles élémentaires de conduite dans la cour des grands. Cette saison s'annonce différente. Peut-être bien exceptionnelle. Une autre compétition, un autre monde.

Lorsque le talent se double d'efficacité, la palette devient forcément plus large.